Október 30-án a Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar sajtótájékoztatóján ismerhettük meg közelebbről az AbrakaDabrát és az Igaz?gyöngyöket. A két új Dienes-társasjátékot, amelyek rövidesen elérhetőek lesznek a boltokban a Piatnik forgalmazásában, a KPVK-n fejlesztették ki Klein Sándor professzor vezetésével.

Sok gyermeknek okoz majd örömöt az Igaz?gyöngyök társasjáték

Fotó: Kovács Liliána

A rendezvényen beszédet mondott Szili Katalin, az alapítvány kurátora, valamint Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja. Beszámoltak arról, hogy a játékoknak hazánkban is nagy sikere van, ám idén nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is - Kanadában és New Yorkban is - bemutatták őket. A kurátor az innováció támogatásának és a nemzetköziesítésnek a fontosságára hívta fel a figyelmet. A Pécsi Tudományegyetem ugyanis azon egyetemek közé tartozik, melyek a nemzetköziesítésben élen járnak az országban. Ez a projekt ezt is elősegíti.

– S a logikán túl be tudtunk olyan tartalmi elemeket is emelni ezekbe a játékokba, amelyek segítik például a természetmegőrzésében, fenntartható fejlődésben, a környezetvédelem területén a tudás bővítését – fogalmazott Szili Katalin.

Szécsi Gábor és Szili Katalin a sajtótájékoztatón

Fotó: Kovács Liliána

A társasjáték születésének fontossága

Szécsi Gábor pedig a gyermekek 21. századi oktatásának változásáról beszélt.