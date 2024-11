A pécsi műszaki kar a következő években a felsőoktatási intézmények jelenlétét kívánja tovább erősíteni a rangos szakmai rendezvényen.

Az „Úton az építőipar 5.0 világába” mottójú INFOTÉR ConTech rendezvényen kiemelt szerepet kaptak a PTE MIK vezetői, oktatói, hallgatói és kutatócsoportjai is. „A pécsi építészképzésnek igen erős műemléki, világörökségi aspektusa is van, ezt most a digitalizáció vonatkozásában mutattuk be az eseményen. Emellett a kerekasztal-beszélgetéseken többek között a versenyképes építőiparhoz szükséges felsőoktatás helyzetéről és lehetőségeiről folytattunk párbeszédet, de szó esett az INFRABIM-ről, azaz a városainkat és épületeinket összekötő épített hálózatok digitalizációjáról is.

- Az építésügyi tematikájú rendezvénnyel párhuzamosan zajló 15. INFOTÉR konferencián a szakmai – űrkutatással, a jövő hadviselésével, a mesterséges intelligencia hasznosításával és a kibervédelemmel, valamint a körforgásos gazdasággal kiemelten foglalkozó – előadások látogatása mellett a PTE MIK CyberLAB egyedi bemutatkozási lehetőséget is kapott: a rangos nemzetközi hálózati és kiberbiztonsági versenyeken dobogós eredményeket elérő mérnökinformatikus csapatunk a rendezvény egyik kiemelt helyszínén adhatott betekintést a látogatóknak a nálunk folyó szakmai munkába

– mondja dr. Zagorácz Márk, a PTE MIK dékánhelyettese.

A többnapos rendezvényen az egyre szorosabb együttműködésnek köszönhetően idén is nagy számban vehettek részt a kar oktatói és mérnökinformatikus-hallgatói. A látogatói státuszt idén kiegészítette az együttműködői, ugyanis a pécsi hallgatók ezúttal szakmai segítőként is rendelkezésre álltak - számolt be közleményében az egyetem.