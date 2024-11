Az immár negyedik alkalommal megrendezett országos szakmai versenyre a villamosmérnökök mellett most először nevezhettek más tanulmányi területről is, a nyertes pécsi csapatnak is volt egy gépészmérnök szakos hallgatója. A Challenge.ON első fordulójában a versenyzők online válaszoltak a feltett szakmai kérdésekre, a második fordulóban pedig előre megadott témákból kellett videókat készíteniük – a két forduló eredménye alapján jutott a legjobb nyolc csapat a döntőbe.

A tét igen komoly volt: az első helyezett csapat 750 ezer forintot vihetett haza.

A résztvevőknek olyan témákra kellett reflektálniuk pro és kontra, amelyek a versenyt is meghirdető E.ON Hungária Zrt.-t mint energiaszolgáltatót foglalkoztatja: üzemeltethetőség vagy biztonság, gyártói megoldások vagy típustervek, rövidtávú vagy hosszú távú megoldások, nagy- vagy kisberuházások.

- A MIK-es Póznamókusok annak is köszönhetik a győzelmüket, hogy a felkészülés ideje alatt alaposan körbejárták az egyes témaköröket, nagyon sokat konzultáltak arról, hogy a csapdahelyzetek elkerülése érdekében mit és hogyan érdemes mondaniuk. A verseny során a szakmai felkészültség mellett fontos volt a meggyőző előadásmód is. Szükség volt kreativitásra, remek vitakészségre, arra, hogy meglássák a vitafél által elmondottakban az erősségeket, a gyengeségeket, hogy jó kérdéseket tudjanak feltenni. Emellett remek volt a csapat összetétele, két villamosmérnök hallgató mellett egy gépészmérnök hallgató alkotta a győztes hármast – mondja dr. Kvasznicza Zoltán, a PTE MIK villamosmérnöki képzés szakvezetője, a verseny felkészítő tanára.