A Baranyai Ízelítő talán egyik legkülönlegesebb kiállítója a portékáit kertvárosi boltjában is kínáló Meretei Diána, a Bebo Szappan megálmodója és tulajdonosa volt, aki – mint mondta – sosem hervadó, illatos, egyedi virágszappanokkal érkezett a háromnapos vásárra. Az évszakok változását mutató termékei mellett négy évszakos dekorációkat is készít. Meretei Diána elmondta, hogy a mostani az első kitelepülése, mivel eddig elsősorban megrendelésre dolgozott, ugyanakkor szeretné megismertetni termékeit a szélesebb pécsi, baranyai közönséggel is.