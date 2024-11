– Vannak cégek, amelyek a saját arculati színeikkel próbálják helyettesíteni a Black szót. Ez egyszerű figyelemfelhívás?

– Tulajdonképpen igen, ki akarnak tűnni a tömegből. De van olyan is, hogy nem a saját bolt népszerűsítése a cél ezzel, sokkal inkább valamilyen környezeti, társadalmi problémára mutatnak rá. Például a zöld színnel a tudatosságra és a környezetvédelemre próbálják ráirányítani a vásárlók figyelmét.

– Mi az az akció, amivel ezen a napon versenybe lehet szállni?

– Az biztos, hogy a 10-20 százalékok annyira nem mozgatják meg az embereket. Ilyenkor általában 30 százaléknál kezdődnek és egészen 80 %-ig terjedhetnek az akciók. Azért ezen a napon a vásárló is igyekszik arra figyelni, hogy a kecsegtető, nagy akciók mögött ne valamilyen alattomos lehúzás álljon, sőt a legtöbb esetben összehasonlítja az árakat is, hogy véletlenül se csapják be az üzletek.

– Az egyre népszerűbb külföldi cégek – melyek egész évben alacsony árakkal csábítják a vásárlókat – miatt nincs veszélyben a Black Friday?

– Nem gondolnám. A Black Fridayhoz egy jóleső izgalom is társul, amit nem biztos, hogy egy ilyen jellegű online vásárlás kielégít nap mint nap. Gondoljunk csak bele, ott vagyunk a boltban, mindent meg tudunk nézni az adott terméken, látjuk teljes valójában, kedvezményes ára is van. Mindez egy olyan izgalmat indít el bennünk, ami által megvásárlunk egy olyan dolgot is, amelyre adott pillanatban feltétlenül nincs is szükség.