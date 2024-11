Bélavári-Török Ágnes, a szőlészeti kutatóintézet borásza arról beszélt, hogy a pénteki promócióra a 2024-es évjáratuk két jeles képviselőjét, a pécsi nemesítésű, jól bevált Zenit fehérbort, illetve a Pinot Noire és Kékfrankos fajták házasításával készült rozéjukat hozták. A Zenit sokrétű hasznosítási lehetőségeiről elmondta, hogy a fajtából reduktív, de akár késői szüretelésű fehérborok is készíthetőek, a fajta a pezsgőgyártáshoz is felhasználható. Szavai szerint mindkét tétel megfelel a fogyasztók legújabb elvárásainak, ugyanis trend, hogy újabban népszerűbbé váltak a fehér- és a rozéborok is.

Baranyai bor az ünnepi asztalon

Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke a megnyitón a NAK termékpromóciós eseményeinek céljának nevezte, ha a pécsiek, baranyaiak sokkal tudatosabban keresnék a kiváló minőségi helyi termékeket. Közeledik az advent és a karácsony, a családok már azt tervezik, hogy milyen ételek és italok kerülnek az ünnepi asztalra. Ezért – folytatta – arra biztatjuk, őket, hogy válasszák a helyi, baranyai termelők borait a különleges alkalomra, amelyek Őri László külön kiemelte a pécsi borvidékre jellemező Cirfandli fajtát.

Müllerné dr. Juhos Bernadett, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal főigazgató-asszonya arról beszélt, hogy hivatala a számos módon segíti a helyi termelőket. Abból a szempontból is fontosnak nevezte, hogy a vásárolók helyi termékeket válasszanak, hogy azzal segítik az értékes helyi sajátosságok megőrzését is.