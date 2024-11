Január elsejétől több meghatározó változás éri a magyar ingatlanpiacot, és ezek közül egy sem utal arra, hogy az árak ne emelkednének.

Januártól lakáscélú önrészként feltörési adókötelezettség nélkül felhasználhatóak lesznek az önkéntes nyugdíjpénztárak megtakarításai, több milliárd összegű prémium-államkötvény jár le, illetve eltörlik azt a korlátozást, hogy a jövedelem 60 százalékát meghaladó törlesztőrészletű hitelt csak 600 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezők vehetik igénybe.

A három változás összevetve azzal, hogy jövőre akár 5 százalék köré süllyedhetnek a lakáscélú hitelkamatok, jelentős forgalomemelkedést hoz majd keresleti oldalon, ami rendszerint áremelkedést jelent.



Nagy a keresgélés

Az Ingatlanbazár szerint ennek köszönhető, hogy az idei év vége jelentős mértékben a keresésekről szól. A tulajdonosokat és a vásárlókat is kivárásra ösztönözték az idén egymást követő és nagy médiafigyelmet kapó hírek. A várakozásoknak is köszönhető, hogy máris emelkedett az eladó ingatlanok meghirdetési ára, mert mindenki a jövő évet akarja beárazni.

Az áremelkedés valós mértékéről azonban jelenleg még csak találgatni lehet.

A befektetők rohama

Az biztosnak tűnik, hogy az állampapír kamatcsökkentései az ingatlanbefektetések irányába tolják a befektetőket. A magyar fizetőeszköz euróhoz képesti erős romlása is ismét az ingatlant tette a legérték­állóbb befektetéssé. Eljöhet az a helyzet – ezt a Covid-időszak után már megtapasztalhattuk –, amikor készpénzzel a zsebben jelentkeznek majd a vásárlók, akik a befektetésük hozamának egy részéből hajlandóak az áremelkedést is finanszírozni. Ez egyrészt lecsökkentheti az idén jelen lévő átlagos 5-10 százalékos áralku lehetőségét, másrészt hatással lehet az áremelkedés mértékére is.



Mi lesz a családokkal?

A kormányzati célok közt első helyen a családok, és főként a fiatalok lakáshoz jutási esélyeinek erősítése áll. Az eddigi 10 százalékos önrész a jövő évtől nemcsak a 41 év alatti első lakáshoz jutók, hanem mindenki számára érvényes lesz. Eddig a többség 20 százalékos önrésszel kalkulálhatott, ami magas havi jövedelmet feltételezett. Mivel a lakossági kereslet részéről az új források bevonása miatt jobb vásárlási környezet (nagyobb kereslet és kínálat) lesz, az is borítékolható, hogy többen mutatnak majd vásárlási készséget. Ezt növeli, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú feltörése a tervezet jelen állapotában csak egy évre, 2025-re szól, aki tehát igénybe akarja venni a lehetőséget, jövőre kell cselekednie.



Népszerű vidéki városok

Hogy milyen lakástípusokra, és az ország mely területeire koncentrálódik majd az érdeklődés, azt az Ingatlanbazár szerint a jelenlegi keresések is mutatják. A fenti tranzakciók jellemzően a budapesti és a vármegyeszékhelyi vásárlókat mozgatják meg leginkább, ezt jelzi az Ingatlanbazár nemrég kiadott keresési statisztikája is. Az október–novemberi keresések több vidéki városban megemelték a keresési volument, legjellemzőbben az egyetemi központokban vagy az ipari beruházások helyszínein. Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Győrben és Kecskeméten akár 30 százalékkal többen kerestek ingatlant, mint a jövő évi feltételek nyilvánosságra kerülése előtt. A legkeresettebb ingatlanok továbbra is a kiváló energetikai besorolással rendelkező, fenntartható kisebb lakások, vagy az egyetemi hallgatók számára is bérbe adható, többszobás panelek.