Ezen a nyolc kilométeres szakaszon az időjárás alakulásának függvényében jövő év elején kezdődhet el a kétszer kétsávos, osztott pályás főút építése, amire le- illetve felhajtani kétsávos turbó körforgalomban lehet majd.

Erre mindössze 21 hónapja lesz a kivitelezőnek, azért, hogy a mohácsi csata ötszázadik évfordulójára, 2026-ra már befejeződjön az építkezés a csatatér északi peremén, s munkagépek, forgalmi korlátozások ne zavarják a közlekedést, a méltó emlékezését.

Mindemellett másutt is zajlanak munkálatok: elkezdték a felvonulási területek, logisztikai központok kialakítását, ahol az építkezéshez szükséges gépeket, anyagokat tárolják majd.

A kivitelezőnek, a Duna Aszfaltnak összesen ötven hónapja van a beruházás megvalósítására. A teljes beruházás illetően a munka dandárja 2026 és 2028 között érkezik el, ebben a három esztendőben a városi, a szigeti oldalon is dolgoznak majd, s közben persze maga a híd is épül.

Mohács határától a hídig az építkezés befejezéséig szintén kétszer kétsávos út készül 2,7 kilométer hosszan a meglevő önkormányzati út nyomvonalán, annak elbontása után.

A szakaszon egy közút és iparvágányok felett futó két híd is épül, valamint egy kerékpáros aluljáró is a tervek része.