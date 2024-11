A futárszolgálatok munkájával, az online rendelt termékek szállításával kapcsolatos problémák egyre sokasodnak - a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalokhoz számtalan panasz érkezett ilyen ügyekben. Vannak csomagok, amelyeket hetek óta nem szállítanak ki, az ügyfélszolgálatok gyakran elérhetetlenek, vagy a panaszokat nem megfelelően kezelik.

A futárszolgálatok fokozott hatósági ellenőrzésre számíthatnak a sokasodó panaszok miatt

Fotó: Imre György / Forrás: MW

A futárszolgálatok munkájára olvasóink is panaszkodnak

A Postabontásban is panaszkodott nemrég egy olvasónk. A következőt írta: Több hete várom, hogy az online vásárolt árut tartalmazó csomagom megérkezzen. Kedden reggel 8 órakor jött is e-mailen az értesítés, hogy kézbesítik a küldeményt. Közölték, hogy 8 és 11 óra között érkezik a futár. Hangsúlyozom: aznap! Dolgozó emberek vagyunk, tehát már akkor se voltunk otthon, amikor az e-mail megérkezett. A csomag átvétele így esélytelen. Lehetne sokkal ügyfélbarátabb módon is intézni a logisztikát: csak annyit kellene tenni, hogy nem a legutolsó pillanatban küldenek értesítést a futár érkezéséről.