Asztalos Vince kiemelte, hogy Magyarországon minden 18. életévét betöltött személy legálisan vásárolhat azok árusítására engedéllyel rendelkező üzletben légfegyvert, légpuskát. A hivatalos üzletben vásárolt légpuskák a Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. által bevizsgált fegyverek, ami biztosítja, hogy mindenki – a vásárló és az eladó is – törvényes keretek között maradjon. Hazánkban ugyanis törvényi előírás, hogy a nem engedélyköteles légfegyverek csőtorkolati energiája nem haladhatja meg a 7,5 joule-t.

Légpuskát venne? Érdemes figyelni a részletekre! Képünkön: Asztalos Vince.

Ugyan a világ több országában, köztük például az Egyesült Királyságban engedélyezett a légfegyverrel történő vadászat, Magyarországon ez tiltott, azaz az itthon engedély nélkül vásárolható légpuskák kizárólag sport- és hobbicélú fegyverek. Az előírt 7,5 joule-os maximum azt teszi lehetővé, hogy 10 méteres céllövészetre lehet szakszerűen használni azokat.

A légpuskakínálatra térve elmondta, hogy a termékek kisebb szegmensét jelentik az ifjúsági légfegyverek, amiket a 18 év alattiak kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatnak. Ezek könnyebb, rövidebb, kisebb kivitelű légpuskák, amelyek a felnőtteknek szánt modelleknél olcsóbbak. Ezek ára hozzávetőlegesen 40 ezer forinttól indul. Sok gyerek ezeknek köszönhetően szereti meg a lövészetet, sokukat később lövészklubba is beíratják a szüleik – tette hozzá Asztalos Vince megjegyezve, Magyarország egyébként nagyon eredményes a céllövészetben.

A kimondottan felnőttek részére készült légpuskák árai 70 ezer forinttól több százezer forintig terjednek. Ebben a kategóriában számtalan különféle technikai megoldásbeli és megjelenésbeli különbséget találni. A műszaki rész esetében az energiaképzés lehet hagyományos spirálrugós vagy gázrugós, de működhet sűrített levegővel (PCP, PCA) vagy akár CO2-partronnal is. A rugós légpuskák pedig lehetnek csőletörős-megoldásúak, vagy fix csövűek – sorolta a vadászbolt üzletvezetője. A legtöbb légpuska távcsővel is szerelhető, a tus pedig készülhet fából, vagy műanyagból is.

Asztalos Vince arra hívta fel a figyelmet, hogy a fenti említett légpuskák még mindig csak a hobbi szegmensbe tartoznak, mivel a kimondottan versenyzésre szánt légpuskák ára akár több millió forint is lehet.