Az előzményekre is tekintettel érdemes tehát elvégezni ezt a munkát, ami a magánporták tulajdonosainak törvényi kötelezettsége is (mint ahogy az is, hogy ennek elmaradása esetén beengedjék a területükre az Eon megbízottait).

A vonatkozó rendelet előírja, hogy a villamos vezeték biztonsági övezetének környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát elérik. Egészen pontosan ez a határ középfeszültségű szabadvezeték esetén a szélső vezetőktől számítva belterületen kettő és fél, külterületen öt méter. Kisfeszültségű légvezeték esetén, ha az szigetelt, fél, ha nem, akkor egy méteren belül nem lehetnek növények.

Mohácson jövő hétfőn kezdi meg a vezetékeket veszélyeztető ágak, gallyak eltávolítását az áramszolgáltató által megbízott vállalkozás. Azt kérik, hogy addig mindenki végezze el saját telkén a munkát.

Ha valaki ezzel nem boldogul, segítséget is kérhet a feladatot végző munkásoktól személyesen, vagy a [email protected] e-mail címen.