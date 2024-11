Néhány éve kezdték el egyre több helyre telepíteni az önkiszolgáló kasszákat. Céljuk az volt ezzel, hogy a munkaerőre fordított költségeket csökkentség, ám ezzel viszont megnövekedett a bolti lopások száma. A hétköznapi emberek is egyre kreatívabb trükkökkel próbálnak meg spórolni. Egyes termékek esetében könnyű játszani azzal, hogy mást mérnek le, mint amit valójában megvenne. Például egy vizes zsemle jóval olcsóbb, mint egy pizzás buci vagy egy kakaós csiga. Nem biztos, hogy megéri ez a kockázat, mivel az önkiszolgáló kassza súlyt is mér, ez alapján könnyen lelepleződhet az átverés. Az ezért járó bírság pedig igen súlyos is lehet.

Egyre több a trükközés az önkiszolgáló kasszáknál

Fotó: MW

Figyelnek az önkiszolgáló kasszáknál minket

Azon senki nem lepődik meg, hogy manapság minden boltot bekameráznak. Az önkiszolgáló kasszáknál is telepítenek, így az üzlet dolgozói látják a gyanús eseteket. Ezek a kasszák igazán fejlett technikával rendelkeznek, több dologra is figyelnek egyszerre. A kamerán kívül egy beépített mérleg is figyel, hogy a beolvasott termék súlya és a valódi termék súlya megegyezik-e.

A gépeket működtető szoftvereket is folyamatosan frissítik, hogy észrevegyék a szokatlan vásárlási mintákat. De egész egyszerűen úgy is lebukhat bárki, hogy a biztonsági őr észreveszi a gyanús viselkedést. Az önkiszolgáló résznél működik egy kapu, ahol a blokkon lévő vonalkóddal tudunk csak kisétálni.

Egyszerű és furcsa példákat is meséltek

Aki hallotta a „banántrükk" kifejezést, az valószínűleg történetet is hallotta már. Ahonnan ez a kifejezés ered, az egy évekkel ezelőtti eset, ahol egy franciaországi boltban egy fiú áron alul kihozott egy PlayStation 4 játékkonzolt. A dobozt rárakta a zöldséges mérlegre, és banánként lemérve ráragasztotta a 4000 forintos vonalkódot. Az önkiszolgáló kasszánál észrevétlenül le tudta húzni a közel 150 ezer forint értékű konzolt.

A bolti dolgozók is figyelnek a biztonságra, erről egy bolti eladóként dolgozó megszólaló számolt be. Egyszer szemtanúja volt egy esetnek, amikor tíz zsemlét próbált elvinni egy áráért egy vásároló. A vásárlók gátlástalanok sokszor a lopási szituációkban, néhány esetben meg sem próbálták lehúzni a terméket, csak zsebre vágták és megpróbáltak kisétálni.