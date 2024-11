Új feladatok várnak rá az MKIK alelnökeként: segíteni kell a vállalkozásokat!

A kamara több, mint 170 éves intézmény, a gazdaság önkormányzati, érdekegyesítő és nemzetgazdasági érdekképviseleti szervezete. A hosszú életében nem először kellett megújulnia: a dualizmus gazdasági pezsgése kapcsán 1870-ben tartott egyetemes gyűlésükön, de 1990-ben és 2000-ben is ez történt. Most is hatalmas kihívások elé néznek az európai és a magyar vállalkozások, amelyek leküzdésében a kamarának nagy felelőssége van. Ezért az új országos vezetés a vállalkozást, a vállalkozót akarja a működés középpontjába állítani, ezáltal pedig a versenyképességét segíteni mind a nemzetközi, mind a kormányzati, mind a helyi önkormányzati kapcsolatrendszerében és gazdasági színtéren.