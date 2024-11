Az elmúlt időszakban Magyarországon jelentős üzemanyagár-emelkedés volt, amely mind a gazdasági szereplőket, mind a háztartásokat érzékenyen érintette. Az emelkedés mögött több tényező áll, beleértve a nemzetközi piacok változásait, az adópolitikai döntéseket és a hazai sajátosságokat.

Mennyire drágul még az üzemanyag? A hétvégén is tovább nőtt a benzin és a dízel ára.

Fotó: MW

Miért drágul folyamatosan az üzemanyag ára?

Az üzemanyagárak Magyarországon nagyrészt a nemzetközi olajárak alakulásától függenek. Az OPEC+ országok termelési döntései, geopolitikai konfliktusok, illetve a kereslet és kínálat globális egyensúlya mind befolyásolják a nyersolaj árát. Az év második felében az olajárak globálisan emelkedtek, amit az energiahordozók iránti fokozott kereslet és bizonyos termelői korlátozások idéztek elő. Ez mellett a gyengülő forint jelentősen hozzájárul az üzemanyagok drágulásához, hiszen a hazai árak nagyban függenek a dollár-forint árfolyam alakulásától. A forint árfolyamának változékonysága közvetlenül megjelenik a hazai üzemanyagárakban ahogyan tapasztaljuk.

Érdemes a szomszédban tankolni?

Horvátországban a kőolajtermékek legmagasabb kiskereskedelmi árának meghatározásáról szóló rendelet korlátozza az üzemanyagárakat. Az árakat kéthetente állapítják meg, a legfrissebb árak szerint leginkább a dízeleseknek érdemes átugrani a szomszédba. A gázolaj ára forintra átszámítva 577 forintba kerül, ami a hazai átlaghoz képest olcsóbb.

A benzin körülbelül egy áron mozog, 606 forint Horvátországban, míg Baranya vármegyében a legolcsóbb helyen is 608 forint.

Aki nem teheti meg, hogy utazgasson egy kicsit az autója megtöltéséért, annak összeszedtük Baranya nagyobb városaiban található kutak benzin- és dízelárait. A legolcsóbban a Pécsről Kozármislenybe haladók tankolhatnak, az MPetrol 57-es és 578-as főút körforgalmában található állomásánál összesen 604,9 forint/liter áron. Gázolajat is itt vásárolhatunk a legolcsóbban, 619,9 forintért. Pécsieknek ide, vagy a Makay úti Orlen-kúthoz érdemes ellátogatni, a benzin 608, a dízel 625 forintba kerül. Mohácson is szintén egy Orlen-kút lehet a legolcsóbb megoldás, a pécsi árakkal megegyezően lehet tankolni. Komlón a Shell kínálja a legolcsóbb alternatívát, de már komoly különbség mutatkozik az Orlenhez képest. A benzin 615,9, a dízel 629,9 forintba kerül. Siklóson a Felszabadulás utcában található MOL 617 forintért adja a benzint, míg a gázolajat 631 forintért. Szigetváron is egy MOL jelenti a legolcsóbb megoldást a József Attila utcában, ahol 616 és 630 forintba kerül a benzin és a dízel.