A Villány-Siklósi Borút Egyesület vármegyei elismerése jelzi a szervezet hozzájárulását a térség komplex fejlesztéséhez és a borkultúra népszerűsítéséhez egyaránt.

A Villány-Siklósi Borút Egyesület, amely az idei Vármegyenapon a a vármegyei „Pro Comitatu Baranya” kitüntetést nyerte el, a jövőben is a térségi összefogásra épít.

Fotó: Löffler Péter

Mint Kovács Boglárka Dóra, az egyesület elnöke elmondta, a Villány-Siklósi Borút 1994-ben alakult, és azóta is elkötelezett a borturizmus és a helyi közösségek támogatása iránt.

– Az egyesület anno a borturisztikai szolgáltatók összefogásával és népszerűsítésével képzelte el a térség és a villányi borvidék fejlesztését. Azok az elvek, amelyek mentén szerveződött a borút, most is áthatják a szervezet napi tevékenységét. Ennek alapja a térségi összefogás és együttműködés a tagsággal valamint a helyi és térségi szakmai partnereinkkel – fogalmazott.

Mint elmondta, az elmúlt években két határon átnyúló INTERREG pályázat támogatta a borút fejlesztéseit.

– A sikeres pályázatok lehetővé tették a borút táblarendszerének megújítását, többek között 10 információs tábla, 20 útbaigazító nyíl, valamint új biciklitárolók és dűlőtérképek kihelyezését, amelyek hozzájárulnak a látogatómenedzsment színvonalának növeléséhez. Évről évre frissítjük a borúti térképeket, amelyek továbbra is népszerűek a vendégek körében

– mondta el az elnök.

– Jelenleg is dolgozunk további horvát-magyar pályázatok előkészítésén. Nyertes pályázat esetén célunk a borút minősítési rendszerének megreformálása, a fenntarthatósági szempontokkal történő kiegészítése, de számos rendezvény, szakmai workshopok és online kommunikációs elemek is részét képeznék a fejlesztésnek



A Villány-Siklósi Borút Egyesület a jövőben is a térségi összefogásra épít

Nemrégiben a borvidék weboldala is megújult, amely már a rendezvények jegyértékesítését is önállóan kezeli. Az elmúlt négy évben frissítették a borvidék arculatát, és idén a borút logóját és arculatát is újraformálták, amelyet még szélesebb körben szeretnének népszerűsíteni.

Siklóson interaktív borturisztikai kiállítás nyílt a várban, ahol a Borvidék boros palackokból készült különleges hangszere, a BorGona is helyet kapott.



– Célunk, hogy a jövőben a BorGonát minél több eseményen bemutassuk, akár borkóstolóval egybekötött exkluzív koncertek keretében is

– hangsúlyozta Kovács Boglárka Dóra.