Október végén is lehetett már sejteni, hogy az idei évben akár akadályokba ütközhetünk a töltött káposzta elkészítésekor. A 2024-es év az évtized legkisebb termését produkálta, ami miatt könnyen az egekbe szökhet a káposzta ára. Annak jártunk utána a Pécsi Vásárcsarnokban, hogy valóban érdemes-e aggódnunk.

Bajba kerülhet a karácsonyi menü: elfogy a káposzta?

Fotó: MW

Miért kell aggódnunk?

A káposzta ára jelentős emelkedést mutat Magyarországon, amit több tényező is befolyásol. Az idei szezonban a káposzta termésátlagai elmaradtak a várakozásoktól, ami miatt kisebb a kínálat. Emellett a jó minőségű, tárolásra alkalmas káposzta aránya is alacsony, ami tovább növeli az árakat. A Budapesti Nagybani Piacon a fejes káposzta ára jelenleg 244–367 forint között mozog kilogrammonként, ami akár 13%-os emelkedést is jelenthet az előző év hasonló időszakához képest. A vöröskáposzta esetében a helyzet még kritikusabb, itt az árak 10-18%-kal magasabbak, 330–434 forint körüli szinten alakulnak.

A helyi hiányt import káposztával próbálják pótolni, főként Lengyelországból, ahol szintén rekordárak jellemzőek. Ez azonban csak részben képes mérsékelni a drágulást, hiszen az európai piacokon is hasonló nehézségek vannak az alacsony terméshozam miatt. Az árak várhatóan magasak maradnak egészen az ünnepek végéig, így a hagyományos karácsonyi ételek, például a töltött káposzta költsége is növekedhet sokak szerint. Érdemes korábban beszerezni az alapanyagokat, de nem kell emiatt kétségbe esnünk.

A piacon nem aggódnak a káposzta miatt

Több eladót is megkérdeztünk a káposztával kapcsolatos általános félelemről, de szerencsére megnyugtató válaszokat kaptunk. A drágulás valós, viszont a mértéke nem drasztikus a piacon.

Minket azért nem érint komolyabban, mert mi magunk termeljük a káposztát.

– mondta egy árus a vásárcsarnokban. Célzottan az általuk savanyított káposzta iránt érdeklődtünk – ez mindegyik árusnál 950 forintba került. Áremelést még korábban megtették, amikor látták az idei termés mennyiségét. Sajnos a minőség is romlott a komoly szárazság miatt, de még így is versenyképesebb a piaci káposzta, mint a boltban kapható. Az eladó felhívta a figyelmünket arra, hogy érdemes időben megvásárolni a káposztát, vagy az rendelést leadni rá, hogy ne maradjon ki a karácsonyi menüsorból a népszerű étel.