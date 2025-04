600 forintos benzin? Felejtsd el, újabb áresés jön!

Az üzemanyag ára ismét csökken − számolt be róla a holtankoljak.hu. Érdemes várnunk keddig a tankolással, ugyanis jócskán 600 forint alatt tankolhatunk Baranya vármegyében is. Holnaptól ugyanis tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is, mindkét üzemanyag típus bruttó 2-2 forinttal kerül majd kevesebbe.