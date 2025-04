Cserebogár-invázió fenyeget? Már a lakásokat is ellepték!

Pécsi társasházi lakásában találkozott olvasónk egy méretes cserebogárral. Mint ahogy fogalmazott, nem rémlik számára, hogy a panellakásban nem a poloska (büdös bence) lenne a gyakori vendég, hanem a cserebogár.

A cserebogár, melyet most saját szemmel is láthatunk rajzani

– A jelenség valójában annyira nem szokatlan. Magyarországon elég sok cserebogárfaj él, a kis cserebogarak - melyeknek van legalább tíz fajuk - első repülése március végére, áprilisra tehető. Tehát ilyenkor rajzanak, általában a késő délutáni órákban, a melegebb napokon. Ez minden évben megfigyelhető – ismertette a szakember. – A nagy cserebogarak - közönséges cserebogár és az erdei cserebogár - rajzása májustól indul, idén kicsit előrébb vagyunk a hirtelen jött felmelegedés miatt. Már javában tart a rajzásuk és meglehetősen nagy mennyiségben. A nagyoké 5-10 évente csúcsosodik ki. Tehát vannak olyan évek, hogy kevésbé lehet őket látni, nincs belőlük annyi. Ez mindig az éveknek a hőmérsékleti változásaitól függ, attól, hogy milyen volt a tél, mennyire volt ideg, mennyire volt esős. Valamint a táplálék mennyiségétől.

Mint azt Sár József elmondta, változó, hogy a rajzás meddig tart, tapasztalatai szerint 2-3 hét szokott lenni. Párzanak, a nőstény a földbe rakja petéit, majd elpusztul – ahogyan a hím is a párzást követően. S indul előröl a folyamat.

Sár József entomológus

Fotó: Sár József Facebook

Káros vagy hasznos a cserebogár?

A cserebogárlárva (pajor) a növények gyökereit fogyasztja el, majd évek elteltével bebábozódik és kifejlődik belőle a bogár. A kifejlett cserebogár növények friss hajtásaival, rügyeivel táplálkozik. Ezek lehetnek gyümölcsfák vagy tölgyfa, fűzfa stb. is. Sok gazda bosszankodik emiatt. Azonban azt nem lehet mondani, hogy kifejezetten károsak, a cserebogaraknak is nagy szerepük van a természet körforgásában. A rigók, verebek előszeretettel fogyasztják el a kifejlett cserebogarat. A lárvákat pedig a vakondok is megeszik.

– Nem szeretem azt mondani, hogy káros állat. Minden élőlény a saját szerepét tölti be a természetben. Az ember ültet növényeket, monokultúrákat hoz létre, ott ezek az állatok el fognak szaporodni, mert sok táplálékra lelnek. Kihasználják az adott lehetőséget – mondta Sár József.