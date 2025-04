Óvatosan a használt autókkal! Ezek a legmegbízhatatlanabb modellek

A német közlekedési hatóság hosszú távú vizsgálatok alapján listát tett közzé a leggyakrabban meghibásodó típusokról. Az Auto Bild ezt a listát súlyozta az autók kora és futásteljesítménye szerint – az eredményekből pedig kirajzolódott, mely használt autók okoznak leggyakrabban fejfájást a tulajdonosoknak.

Óvatosan kutakodjunk a használt autók választékában: a márka nem garancia

Fotó: MW

Ha használt autót veszünk, igyekezzünk ezeket kerülni

Baranyában is gyakori választás a Dacia Dokker, amely fiatalon még megbízható társ lehet, de 5-6 éves korára gyakran jelentkeznek problémák: olajszivárgás, kormányhibák, felfüggesztési gondok. A fékvezetékek is hajlamosak a korrodálásra. Ugyanakkor megfelelő karbantartás mellett akár 250 ezer kilométer felett is működőképes maradhat. Hasonlóan népszerű a Dacia Logan is, amelynek esetében a fékrendszer, a rozsdásodó kipufogó és a karosszéria, valamint a váltó meghibásodása a legjellemzőbb hibaforrás. Bár ára kedvező, hosszú távon jelentős költségeket jelenthet a fenntartása.

A nagyobb márkák is mellényúlhatnak

Meglepő módon még a nagyobb márkák között is akadnak problémás modellek. A valaha az év autójának választott Renault Twingo második generációja például a 12-13 éves autók körében a legrosszabb hibastatisztikát produkálja. Gyakori a motor- és váltószivárgás, valamint a fékpedál meghibásodása. A modern technológia sem garancia a hibamentességre: a Tesla Model 3 ugyan újnak számít, mégis több gond merül fel vele. A regeneratív fékezés miatt a hagyományos fékek berohadhatnak, az elektronikai problémák pedig drága javításokat vonhatnak maguk után. A Volkswagen Sharan II, mint tipikus családi autó, gyakori szereplő a műszaki vizsgán elbukó járművek listáján. A futómű hibái és a világítási rendszer gyengesége mellett a karosszéria is rozsdásodhat, különösen idősebb példányoknál.

Egy általunk megkérdezett baranyai autókereskedő szerint a használt Suzukik népszerűsége Baranyában továbbra is töretlen, és ez nem véletlen. – A Suzuki modellek, mint a Swift vagy az Ignis, egyszerű felépítésűek, könnyen szerelhetők, és szinte minden alkatrész elérhető hozzájuk, akár használtan, akár újonnan – mondta. Szerinte az alacsony fenntartási költség és a megbízhatóság teszi vonzóvá őket, különösen azok számára, akik napi használatra keresnek autót kisebb büdzséből.