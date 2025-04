Íme a húsvéti ajándékok krémje: a fiatalok körében ez a legnépszerűbb mostanság

Több családnak egy-egy nagyobb közös vásárlás lehetősége a húsvéti ajándék

A karácsonyhoz hasonlóan sok családban gondolkodnak ilyenkor úgy, hogy az ünnepet összekötik egy-egy nagyobb értékű beszerzéssel.

– A lányomékkal együtt lakunk, és úgy gondoltuk, hogy az ünnepi akciót kihasználjuk egy modernebb, de most akciósan kapható mosógép beszerzésére – mondta érdeklődésünkre egy középkorú hölgy a belvárosi elektronikai szaküzlet piacterén. – Így legalább majd nem csak húsvétkor örülünk neki.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mosógépnél is kelendőbb ebben az időszakban a karácsonykor is sláger családi televízió – sok helyre beugrik ilyenkor egy led-tv , de jócskán megemelkedik a forgalma a mobiltelefont értékesítő üzleteknek is.