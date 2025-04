Most van vagy nincs? Miért nem találunk sehol Traubisodát?

A Traubisoda a régi időkben Baranyában is népszerű volt, éppen ezért nagy érdeklődés övezte a hírt, miszerint a 100 százalékban magyar tulajdonú Márka Üdítőgyártó Kft. az idei év elején megszerezte a Traubisoda gyártási és forgalmazási jogát, így biztosítva a termék visszatérését a boltok polcaira. Az üdítő három változatban elérhető: Traubi Kékszőlő, Traubi Zéró és a klasszikus Traubi Szőlő.

A Traubisoda gyártás alatt.

Fotó: MW

A leggyorsabbak már megkóstolhatták az üdítőt Baranya vármegyében is, ugyanis a Lidl, az Interspar és a Penny üzleteiben is kapható/kapható volt március végén - április első napjaiban. Egyes üzletekben valóságos harc alakult ki az italért a vásárlók között. Azóta azonban már nem igazán lehet találni az üdítőből. A hétfői napon több pécsi boltot is végigjártunk, ám sehol nem találtunk Traubisodát.

A legszerencsésebbek már megkóstolták.

Fotó: Ladóczki Balázs

A gyártót kérdeztük a Traubisoda kapcsán

Ahogy az egyik baranyai Interspar áruházban megtudtuk, valóban volt náluk korábban Traubisoda, ám miután elfogytak a készleten lévő termékek, már nem érkezett hozzájuk több. Az általunk megkérdezett dolgozó szerint nem tudják, hogy mikor lesz utánpótlás. A helyzet hasonló, mint a dubai csoki kapcsán volt, a gyártók valószínűleg nem készültek fel ekkora keresletre. A témában megkerestük a Márka Üdítőgyártó Kft.,-t is, azt kérdeztük tőlük, hogy mikor lesz elérhető a Traubisoda nagyobb mennyiségben a baranyai üzletekben. Amint válaszolnak frissítjük cikkünket.