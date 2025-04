Eper-illatban úszik a vásárcsarnok – ilyen a húsvét előtti roham belülről

Az utolsó roham jelei a Pécsi Vásárcsarnok forgalmán már csütörtökön megmutatkoztak. Rengeteg látogató araszolgatott az üzletek meg az asztalok között, akik számára különös élményt jelenthetett a friss eper és a füstöltáru intenzív illatának keveredése.

Jöhet az utolsó roham, még füstöltáruból is bőség van a Pécsi Vásárcsarnokban

Fotó: Kovács Liliána

Jó hír a vásárlók számára, hogy ha már nem is a két héttel ezelőtti gazdagságban, de még mindig kielégítő a két húsvéti fő termék, a sonka és a tojás kínálata. Az ünnepek előtt igazán impozáns a felhozatal a primőr zöldségekből, így szinte minden ilyen profilú standon ott a zöldhagyma, a hónapos retek, a saláta, de megújult a tavaszi paradicsom és paprika szortiment is.

Az utolsó roham már célirányos, sokan már a kiegészítő termékekre koncentrálnak

A füstöltáru és a tojás mellett érdemes egy pillantást vetni az ilyenkor keresett kiegészítő termékekre is. A bolti kiszerelések mellett még fellelhető a házi torma is a piacokon, de ahogy más ünnepek előtt is szokott, roppant kelendő a különböző féle savanyúság is ezekben a napokban. Sokan veszik a céklát, a savanyúkáposztát, de népszerű a csalamádé is.

A húsvéti asztal két elmaradhatatlan eleme a finom házi sajt, illetve a sós és édes kalács is. Jó hír az utolsó rohamra indulóknak, hogy a Pécsi Vásárcsarnokban ezekből sem tapasztalható hiány, és ezek a finomságok a megye több piacán is beszerezhetők még.