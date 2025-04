Rohamozzák a boltokat: nagy a káosz a bevásárlóközpontok környékén

Az Országos Kereskedelmi Szövetség tájékoztatása szerint a nagy áruházláncok, mint a Lidl, Aldi, Spar, Tesco és Penny zárva lesznek nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is. Több olvasónk is jelezte hírportálunknak, hogy Pécs nagyobb üzleteinek környékén megnövekedett forgalomra kell most számítani. Sokan türelmetlenek, mindenki el akarja intézni időben a teendőjét, a bevásárlást, ügyintézést, ami óriási káoszhoz vezet. Megnéztük, mi a helyzet az ünnepek előtt az Árkádnál, és még néhány üzletláncnál.

A pécsi ZONE Bevásárlóparkban is sokan voltak csütörtökön, az emberek az üzletekbe igyekeztek

Fotó: Kovács Liliána

A baranyai bevásárlóközpontok parkolóiban valóban hosszú sorok kígyóztak már csütörtökön is, sokan a pénteki zárvatartás miatt szerezték be a legszükségesebb élelmiszereket. S az utolsó húsvéti ajándékokat is most vették meg jónéhányan szeretteiknek.

Mit vásároljunk az üzletekben előre?

A legkeresettebb termékek húsvét előtt a sonka, tojás, torma, kalács és különféle édességek, mint a csokinyuszik és csokitojások. Ezekből a termékekből már március elejétől megnövekedett kereslet volt tapasztalható.​ A húsvéti ünnepek alatt a tudatos tervezés és a korai bevásárlás segíthet elkerülni a zsúfoltságot és biztosítani, hogy minden szükséges termék rendelkezésre álljon az ünnepi asztalon.

Hosszú sorok kígyóznak az üzletek pénztárainál csütörtökön

Fotó: MW

Szombaton is hasonló roham várható az élelmiszerboltok, bevásárlóközpontok környékén. Várhatóan akkor már rendőri irányítás is szükséges lehet. A parkolás legalább Pécsen a négynapos hosszú hétvégén ingyenes lesz, vagyis április 18-tól április 21-ig nem szükséges parkolójegyet vásárolni.