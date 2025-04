Villány Média Bora címmel büszkélkedhet az Agancsos Pincészet

Az idei Villányi Borversenyre nem kevesebb, mint 330 különböző bort neveztek készítőik, végül több fordulót követően ezek közül választották ki Villány Média Bora tételét.

A Villány Média Bora címet az Agancsos Pincészet nyerte el idén

Fotó: MW

– Ez az elismerő cím bizony számunkra sem egy a sorban. Ahogy mondani szokták, jó bornak is kell a cégér, és mi lenne jobb ajánlója ennek a palacknak, mint egy sikeres szereplés egy ilyen rangos megmérettetésen, mint a Villányi Borverseny. A mintegy 330 tételt nyolc bizottság minősítette, és a legjobbak közül ajánlással versenyeztek a tételek a Villány Média Bora címért. A borász szakma magas szintű képviselete mellett a cím értékét tovább növeli, hogy a média bizottságban is szakavatott borkedvelők kaptak helyet - mondta érdeklődésünkre Kovács Zoltán.

Az Agancsos Pincészet tulajdonos vezetője abba is beavatott, hogy remélték a bor jó szereplését, a „Francia„ Villányi Franc 2021 ugyanis a közelmúltban aranyérmet hozott el a Berlini Borversenyről is. Nem véletlen, hogy a készítője szívesen beszél a borról magáról is.

– A 2021-es évjárat kiváló volt, a szőlőt egészséges bogyók, tökéletes érési folyamat jellemezte, aminek szép must, kivételes savszerkezet lett a végeredménye. Az irányított erjesztés során magas, 14,5 százalékos alkoholszint alakult ki. Ezt követően a bor 24 hónapon keresztül 225 és 500 literes barik hordókban érlelődött, egy éve töltöttük palackokba, és rövidesen kereskedelmi forgalomba is kerül.

Kovács Zoltán a villányi borok elmúlt évtizedekben elért komoly sikereiről is szívesen megosztotta véleményét.

– A villányi borok a rendszerváltást követő évektől, úgy 1996-97-től folyamatos fejlődésen mentek keresztül. Ez nem csak a borkészítést segítő technológiai reformnak köszönhető, hanem annak a speciális környezetnek és klímának, ami a borvidéket jellemzi. A megfigyelések szerint az elmúlt 30 évben túlsúlyban voltak az egyre melegebb nyarak. Ami a többi növénynek komoly nehézség, az kevésbé viseli meg a szőlőt, hiszen a korosabb tőkék akár 5-7 méter mélységből szívják magukba az éltető tápanyagokat az ásványokat. mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Villányt jellemző vörösbor kategóriában nagyon szép, nemzetközileg is elismert tételek születtek.