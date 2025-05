A rendezvény végén még ládákat is osztogattak

A rendezvény első felében Pandur Károly, a Pécsi Köztemető üzemeltetési és fenntartási vezetője mutatta be a magaságyások előnyeit. Mint elmondta, ezek az emelt ágyások nemcsak megkönnyítik a kerti munkát – különösen idősebbek számára –, hanem elősegítik a városi zöldségtermesztés terjedését is. A megfelelően kialakított, komposzttal dúsított talajban egészségesebb növények fejlődnek, a szerkezet pedig jobban megtartja a vizet és árnyékolja a földet, ezzel is támogatva a növények fenntartható fejlődését.

A program második részében Barcsik Tamás komposztmester, a Napfonat kert vezetője tartott előadást a komposztálásról. Rávilágított arra, hogy a városi komposztálás hatékony eszköze a szerves hulladék újrahasznosításának – akár kertes házban, akár lakótelepi környezetben élünk. Az előadás gyakorlati tanácsokkal is szolgált arról, hogyan kezdhetjük el otthon a komposztálást, és milyen anyagok alkalmasak erre a célra.

A rendezvény zárásaként a BIOKOM Nonprofit Kft. 500 literes komposztládákat osztott ki ingyenesen azoknak, akik előzetesen igényelték. A kezdeményezés célja, hogy minél többen bekapcsolódjanak a környezettudatos hulladékkezelésbe, és aktívan hozzájáruljanak a zöldebb, élhetőbb városi környezet kialakításához.