A ballagási ajándék nem pénz kérdése – te adnál autót a végzős gyerekednek?

Évek óta a telefon a legtrendibb ballagási ajándék

Ami egyértelműen sokkal trendibb most ballagási, érettségi ajándékként, az a telefon. Sok szülő, család köti össze ilyenkor az amúgy is igényként jelentkező telefonvásárlást, és az ünnep kapcsán vágnak bele egy-egy nagyobb beruházásba. Ami összegszerűen a pár tízezres kategóriától a több százezres nagyságrendig is terjedhet. A szolgáltatók megnyilvánulása szerint ilyenkor jellemzően nagyon sokan keresik a részletre is vásárolható, egy-egy kedvező előfizetői konstrukcióval is párosítható akciós készülékeket, De olyanok is vannak szép számmal, akik a szolgáltatótól független telefonokat keresik.

Bár a telefon már egyáltalán nem mondható az olcsó kategóriának, vannak családok, ahol ennél is tovább mennek. Ha slágerajándéknak nem is nevezhető az elektromos kerékpár vagy a robogó, vannak fiatalok, akik számára ezeket hozza el a ballagás. Mint baranyai példák is mutatják, ennél is tovább mennek a szülők, hiszen olyanok is vannak, akik egy autót vásárolnak a gyereknek, többnyire azért a sikeres érettségit feltételül szabva.