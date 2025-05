Megőrülnek érte a piacon! – Végre itt a magyar eper, mutatjuk az árakat (VIDEÓ)

Az eperszezon indulásának csalhatatlan jele, amikor megjelenik a hazai gyümölcs a piacokon. Nos, így május második hetében eljött az idő, a Pécsi Vásárcsarnok pénteken már tele volt a magyar eperrel.

Az eperszezon elején már berkesdi epret is kínálnak a Pécsi Vásárcsarnok előtti placcon

Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

A kedvelt zamatos nyári gyümölcsnek eddig jobbára csak a görög, spanyol és marokkói változatát kóstolhattuk, de a kezdeti ízelítő után mindenki tudja, hogy a magyar epernél nincs jobb.

Jó hír a fogyasztók számára, hogy a tavalyi drágaság után idén viszonylag elviselhetőbb áron köszönt be a gyümölcs a piacokra.

A fóliasátrakban és üvegházakban termesztett magyar eper kilóját 2000 és 3500 forint között mérik. A felső kategóriába a szemre szép, nagyobb szemű gyümölcsöt kínálják, míg a kisebb szemű, ám ízében ugyanazt az élményt nyújtó eperhez már olcsóbban is hozzájuthatunk. Ez azért kedvező információ, mert, ha minden jól alakul, a szabadföldi gyümölcs ára is versenyképesen alakulhat. Már a fogyasztók számára.

Az eperszezon a közeli termőhelyek gyümölcseit hozza Baranyába

A baranyai piacokon, ahogy a Pécsi Vásárcsarnokban is, elsőként a hagyományos epertermelő vidékek gyümölcsei jelentek meg, így Zalából, Somogyból, de üde színfoltként a baranyai Berkesdről is kínálják már az epret. Személyesen is megkóstolhattuk, hogy igazán zamatosan indult az idei idény, amit csak tovább fokozhat majd a szabadföldi gyümölcs megjelenése. A termelők és az árusok egyelőre nem szívesen bocsátkoznak árprognózisba, hiszen azt még nagyban befolyásolhatja az időjárás alakulása.

Az viszont biztos, hogy bármennyire is kedvezőnek tűnnek a mostani induló árak, a befőzéssel a hozzáértők szerint érdemes megvárni a szabadföldi termést, annak is leginkább a dömpingjét.

Már csak azért is, mert akkor várhatóan nem csak az árak alakulnak majd kedvezően, de a napérlelte gyümölcs íze egészen más alapot nyújt a dzsem- és a lekvárfőzéshez. Az addig eltelő néhány hetet pedig érdemes a befőzés előkészületeire - üvegek, kupakok, hozzávaló cukor és adalékanyagok beszerzésére - fordítani.