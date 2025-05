Kiszáradt tuják, örökzöldek - van remény, vagy menthetetlenek? Most megtudja!

Aki nem akar bajlódni tovább az örökzöldek folyamatos életmentő gondozásával, annak számára a mogyoró, a tűztövis, a madárbirsek, a nyári orgona, a cserjés gamandor, a keskenylevelű olajfagyal, a babérmeggy, a most divatos korallberkenye, a lonc-, magnólia és a borbolyafajok telepítését javasolják a hozzáértők. Ezek szépen díszlenek a kertben, viszonylag jól bírják a kialakuló száraz klímát is. Sőt, némelyiküknek a levele télen is fennmarad az ágakon, így ezek is örökzöld hatásúak.