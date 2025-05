Női munka: amikor ennek még különös jelentése volt (GALÉRIA)

A női munka világába engednek betekintést Laufer László 1980-as években készült képei

Laufer László fotóriporter kollégánk képei ebbe az időszakba engednek betekintést, láttatva, hogy abban az időszakban is lehetőség volt a jó hangulatú munkavégzésre, hogy a legtöbben a tömeggyártás monotonitása ellenére is megtalálhatták választott szakmájuk szépségét, de azt is, hogy olyan körülmények között is alakulhattak jó kollektívák.

A múltidéző képeken látható szereplők túlnyomó többsége valószínűleg már nyugdíjas éveit töltheti, de nem csak számukra jelenthet különleges élményt a kortörténeti fotók megtekintése.