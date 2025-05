Ne hagyd ki! Most kell lépned, ha nyáron saját paradicsomot akarsz szedni!

A paradicsomszüret nem feltétlenül jelenti a több mázsányi termény begyűjtését és feldolgozását. Az élmény manapság már azok számára is elérhető, akik nem kertes családi házban, hanem társasházban, akár panellakásban élnek. Az élmény és a siker érdekében viszont most kell lépni.

A paradicsomszüret a teraszon, sőt, az erkélyen sem lehetetlen, a jól ápolt növény egész nyáron ontja a termést

A jó hír, hogy az alapvető feltételek adottak, hiszen akár a Pécsi Vásárcsarnokban, akár a piacokon már elérhetőek az idei nevelésű paradicsompalánták.

– Nagyon fontos, hogy az adottságoknak és az egyéni céloknak megfelelő töveket válasszanak a vásárlók. Nem mindegy ugyanis, hogy csak hobbi, vagy dekorációs célból ültetünk paradicsomot környezetünkbe, vagy kézzel fogható, hasznos termést is várunk új hobbinktól – mondta érdeklődésünkre a Pécsi Vásárcsarnok egyik palántaárusa.

Hiszen előbbi esetben elegendő, ha koktéltermést mutatóba hozó törpefajtákat választunk, míg utóbbi szándéknál mindenképpen alaposabban figyelembe kell venni a helyi adottságokat. Egy-egy bőtermő bokros fajtánál ugyanis meglehetősen nagy a helyigény, míg az úgynevezett paradicsomfa nevelésénél annak magassága állít minket kihívás elé.

Talán meglepő, de egy kellő tápanyagot biztosító edénybe ültetett, megfelelően gondozott paradicsomtő több kilogramm termést képes adni, egy magas növésű paradicsomfa egy szezonban nyújtott hozama pedig akár a 15-20 kilót is elérheti.

A paradicsom nevelése az erkélyen nemcsak élvezetes hobbi, hanem finom és egészséges termést is biztosíthat számodra. A balkonparadicsom termesztése egyre népszerűbb, hiszen így bárki élvezheti a házi paradicsom ízét, még akkor is, ha nem rendelkezik kerttel. Nem túl igényes növény és a balkonládában nevelt növényeknek is nagyon zamatos, finom íze van.

A teraszon, erkélyen kívánt paradicsomszüret most készíthető elő

A balkonparadicsomok jellemzően kisebb méretűek, kompakt növekedésűek, és kevesebb helyet igényelnek, mint a kertben termesztett fajták. Ezek a fajták nem csak helytakarékosak, de ellenállóak is a betegségekkel szemben, és bő termést hoznak. A magas növekedésű fajtákat karózzuk. Rendszeresen öntözzük kissé előmelegített vízzel. Hetente végezzünk tápanyag-utánpótlást szerves, mű- vagy speciálisan paradicsom számára gyártott trágyával. A sárgult leveleket távolítsuk el. Fontos, hogy a karós paradicsomnál a levelek hónaljából kinövő hajtásokat törjük ki.