Gyerekek életével játszanak? Sokkoló termékek buktak le a hatóságnál! (VIDEÓ)

Szinte hihetetlen, hogy milyen, a kereskedelemben talált termékeket tartalmazott a fogyasztóvédelmi tájékoztatókeretében bemutatott Pocsék Áruk Fóruma. Földelés nélküli szivattyú és hosszabbító, rákkeltő anyagot tartalmazó gyerekjátékok, sokkolóként reklámozott lézerfény, a vírusoknak szabad utat engedő szájmaszkok, könnyedén lángra lobbanó gyerekjelmezek. Olyanok, amiket ha nem a saját szemével lát az ember, el sem hiszi, hogy kereskedelmi forgalomba kerülhettek.

Egy egész asztalt beterített a Pocsék Áruk Fóruma

Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

– A bemutatott termékek is ráirányítják a figyelmet a terület fontosságára, hiszen születésünktől életünk végéig fogyasztók vagyunk. Az egyedülállóan széles körű konzultáció azt a célt szolgálja, hogy minden területen csökkentsük a fogyasztói kitettségünket. A kérdőívet kitöltők véleményformálásukkal arra mutatnak rá, hogy a hazai fogyasztóvédelmi rendszerben hol vannak azok a beavatkozási pontok - legyen az a jogi háttér, hatósági munka vagy tájékoztatás - ahol javíthatunk a tevékenységen – nyilatkozta hírportálunknak a fogyasztóvédelmi konzultáció céljáról dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.

A vírusoknak szabad utat engedő szájmaszkok is felkerültek a boltok polcaira

A Pocsék Áruk Fóruma is mutatja, sok a tennivaló a fogyasztóvédelemben

A szakember kiemelte, hogy a május 23-ig kitölthető online felmérés (fogyved.kormany.hu) tizenkét kérdésben várja a visszajelzéseket, többek között az akciókkal történő trükközéseket, vagy az online csalásokat, a légiközlekedés visszásságait, vagy éppen a fogyasztói tudatosság kérdését érintve.

Az online kérdőív kitöltésére buzdított mindenki dr. Horváth Zoltán főispán is. Mint elmondta, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal számos teendője között kiemelt terület a fogyasztók védelme. Az aktuális tennivalók között említette a légiutas-forgalom fokozott kontrollját, az üveg- és műanyagpalack-visszaváltás körüli problémákat, illetőleg a fiatalkorúakat védő kereskedelmi szabályok betartatását. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a kormányhivatal nem csak hatósági munkát végez, nagy hangsúlyt fektetnek a problémák kialakulását megelőző tájékoztatásra is.