Rengeteg turista mozdult meg, és természetesen Baranyát sem kerülték el

Az élénkülő hazai utazókedvet jól mutatja, hogy a tavaszi szünidő idén 25%-kal több belföldi vendégéjszakát hozott a tavalyihoz képest. Az NTAK adatai szerint a szálláshelyeken leggyakoribbak a kétfős foglalások voltak, ugyanakkor a családok is szívesen útnak indultak. A belföldi vendégek 19%-a volt 18 évnél fiatalabb, és a három- vagy ennél több fős foglalások aránya is 9 százalékponttal magasabb volt a tavaszi vakáció időszakában, mint a szünetet megelőző 11 napos időszakban. A hazai utazók megadták a módját a pihenésnek: 53%-a szállodában foglalt, ezen belül is közel 60%-uk négycsillagos hotelt választott. A magán- és egyéb szálláshelyek szintén népszerűek voltak, ezek a foglalások 31%-át tették ki.

Az országosan keletkezett másfél millió vendégéjszaka 50%-át 326 ezer külföldi utazó adta. A turisztikai konjunktúra felpezsdítette a hazai szálláshelyek és vendéglátóhelyek forgalmát is: az áprilisi szünidő alatt az összesített árbevétel meghaladta a 100 milliárd forintot. Ebből a szálláshelyek 37,1 milliárd forint bevételt realizáltak, ami 32%-kal haladja meg a tavalyi szünet idején elért forgalmat.