Azért ez nem semmi - 175 milliárd forintnyi kedvezményt érvényesítettek az adózók Baranyában

– Lezárult a bevallási időszak, az adózók közül mintegy 172 ezer baranyai érintett tett eleget bevallási kötelezettségének. Több mint 65 ezren 135 milliárd forintnyi kedvezményt érvényesítettek. A bevallások 95 százaléka elektronikusan érkezett a hivatalhoz, mindössze 866-an használták a papíralapú bevallási nyomtatványt. A vármegyei ügyfélszolgálatokat több tízezer ügyfél kereste fel az szja-bevallással kapcsolatban. A 1819-es Infóvonal 2-es menüpontját, a telefonos ügyintézést is nagyon sok, PIN-kóddal rendelkező ügyfél választotta segítségül a bevallás kitöltéséhez.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint a baranyai adózók egyre nagyobb arányban élnek a digitális adatszolgáltatás lehetőségével. Fotó: MW / Forrás: MW

– Milyen általános tapasztalatok vannak a bevallási időszakhoz kapcsolódóan?

– Az adózók gyakran nincsenek tisztában az éves jövedelmük összegével, az őket megillető kedvezményekkel, a kedvezmények érvényesítésének feltételeivel. Főként a személyes ügyfélszolgálaton jelentett problémát, hogy az ügyfelek az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok nélkül érkeztek. Hiányoztak a munkáltatói igazolások, a kedvezményre jogosító igazolások (orvosi igazolás a terhesség 91. napjáról, személyi kedvezményről), és a személyi igazolványok, adókártyák (főként a gyermekeké).

– Melyek voltak a legjellemzőbb hibák idén?

– Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelemhez negyedéves adóelőlegfizetési-kötelezettség kapcsolódik, amelyet az érintett adózók rendszeresen elfelejtenek feltüntetni a bevallásban. Az ingatlanok értékesítésekor problémát jelentett a szerzési időpontok meghatározása, főleg a nem 1/1 tulajdonú lakások, házak esetében. Idén már egy kitöltési segédlet segítette az ingatlanügyletekből származó jövedelem levezetését. Az egyes külön adózó jövedeleméknél a szociális hozzájárulási adó és annak felső határának kiszámítása okozott nehézséget az érintett adózóknak.

– A kedvezmények érvényesítése is problémás volt?

– A 30 év alatti anyák adóalapkedvezményénél a jogosultság megnyílása időpontjának a megállapítása sok esetben téves volt. A családi kedvezmény pontos összegének meghatározásához szükséges kódok megadása is problémát okozott az évközi változások (érettségi, terhesség 91. napja, családi pótlékra, rokkantsági ellátásra való jogosultság) miatt. Továbbra is nehezen értelmezik az adózók az egyedüli igénybevétel, a megosztás és a közös érvényesítés fogalmakat.