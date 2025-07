Százezrekre is megbüntethetnek, ha ezt a növényt ülteted a kertedbe!

Akár jogi következménye is lehet az óvatlan kertészkedésnek, mivel százezrekre is megbüntethetik azt, aki japán keserűfüvet ültet a kertjébe. Hiába van ott ez a növény a tulajdonos kertjében annak tudtán kívül, így könnyen törvénysértő helyzetbe kerülhet. A következmény nemcsak figyelmeztetés lehet – súlyosabb esetben hatósági eljárás, bírság, sőt, bírósági per is indulhat az ingatlantulajdonos ellen – írta meg nemrég somogyi testvérportálunk, a Sonline.hu.

Gyorsan növő invazív növény a japán keserűfű. Fotó: Wikipédia

Mint írták, mennyiben valaki japán keserűfüvet ültet vagy megtűr a telkén, a természetvédelmi hatóság felszólíthatja az eltávolítására, és bírságot is kiszabhatnak. Ha a tulajdonos ennek nem tesz eleget, akkor kötelező közérdekű védekezést rendelhetnek el, melynek költségeit szintén ő viseli. A növény okozta károk miatt akár jogi kártérítési eljárás is indulhat, például ha a növény átterjed a szomszéd kertjére vagy közterületre.

A Sonline-nak nyilatkozó növényvédelmi szakember szerint a japán keserűfű az egyik legveszedelmesebb idegen honos, invazív növényfaj Magyarországon, amely kultúrnövényeinkre, de az élő környezetre is veszélyt jelent. Gyökérzete indákkal kapaszkodik a földbe, ezért nehéz kiirtani, minél inkább aprítják, annál inkább nő – magyarázta a növényvédelmi szakértő. – Speciális gyomirtó-szerek minimálisan állnak rendelkezésre ellene. A nedves klímát kedveli, a szaporodása szinte megállíthatatlan.

Az eltávolított növényi részeket nem szabad komposztálni, hanem zárt zsákban, hulladékként kell kezelni, hogy ne fertőzze tovább a környezetet. Ha már a kertben van, azonnal el kell kezdeni a visszaszorítást, legjobb szakértő segítségét kérni a teljes felszámoláshoz.

Baranyában is rengeteg helyen jelen van az invazív növény

Bánhalmi Dóra, a pécsi Profi Faiskola növényorvosa a Dunántúli Naplónak elmondta, hogy Baranyában számos helyen találkozni a japán keserűfűvel, elsősorban a vasúti sínek mentén és az erdők szélén. Mindkét helyszín tele van ezzel a növénnyel – hangsúlyozta a növényvédelmi szakember, aki szerint az invazív növény talán a tekintetben lehet „hasznos”, hogy az erdőszéleken és a töltéseken megakadályozza a talaj elmozdulását. A japán keserűfű ezen „jó” tulajdonsága is csak addig tart, amíg élőhelyén nem nyomja el a helyi flórát.