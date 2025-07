Ennyit kell még dolgoznia a nyugdíjig: így kérdezhető le a szolgálati idő

A lehetőség nemcsak a nyugdíjba készülőknek, hanem minden munkavállalónak hasznos lehet, aki szeretné tudni, hogy jelenleg milyen adatok szerepelnek róla a nyugdíjbiztosítási rendszerben.

Nyugdíj 2025: ennyit kell még dolgozni – így kérdezheti le a szolgálati időt online. Forrás: pexels.com / Illusztráció.

Mi az a szolgálati idő?

A szolgálati idő azoknak az időszakoknak az összessége, amelyet a nyugdíjrendszer figyelembe vesz. Ide tartozik minden olyan idő, amikor nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt valaki, vagy önként fizetett – például egyéni megállapodás alapján.

A teljes öregségi nyugdíjhoz 2025-ben is legalább 20 év szolgálati idő szükséges, emellett el kell érni a nyugdíjkorhatárt is. Fontos, hogy a szolgálati idő nem azonos a jogosultsági idővel – utóbbi például a gyermekneveléssel töltött éveket is magában foglalhatja.

Külföldi munkaviszony is beleszámít a nyugdíjba

Sokan kérdezik: „Beleszámít-e a külföldi munkavégzés a magyar nyugdíjba?” A válasz: igen, amennyiben az adott ország hatósága igazolja a ledolgozott éveket a magyar nyugdíjbiztosítás felé. Ezt szintén elektronikus úton lehet kérni a magyarorszag.hu felületén.

Szolgálati idő lekérdezése Ügyfélkapun keresztül – lépésről lépésre

Ha valaki tudni szeretné, mennyi szolgálati idő szükséges még a nyugdíjig, vagy milyen nyugdíjbiztosítási adatok szerepelnek róla, az alábbi módon teheti meg:

A lekérdezés menete

Jelentkezzünk be az Ügyfélkapu Plusz rendszerébe (például hitelesítő alkalmazással vagy e-mailes kóddal).

A bal oldali menüből válasszuk a „Nyugdíj” menüpontot, azon belül pedig az „Adategyeztetés, megállapodás” lehetőséget.

A megfelelő űrlapot töltsük ki attól függően, hogy hivatalos határozatot szeretnénk, vagy csak betekintést az adatokba.

Az adategyeztetés évente egyszer bárki számára díjmentesen elérhető, aki Magyarországon dolgozik vagy dolgozott, és még nem részesül öregségi nyugdíjban.

További részletek és a szükséges űrlapok elérhetők a magyarorszag.hu oldalon, illetve a kisalfold.hu cikkében.