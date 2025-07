3 ezer vagy 300 ezer? Ennyibe kerül most egy olajfa Magyarországon

Egyre több magyar kertben és teraszon tűnik fel egy új, eddig kevésbé favorizált növény, az olajfa. A napfénykedvelő növény szépen fejlődik hazánkban is, ám nem árt néhány alapvető szabályt betartani, ha hosszú távon is szeretnénk élvezni szépségét.

Nálunk egyelőre az olajfa dézsás vagy tálas verziójával próbálkozak a kerttulajdonosok, csak a legbátrabbak szánják rá magukat a kiültetésre

Fotó: MW / Forrás: MW

Az idén nyáron is tapasztalt szélsőségesen száraz, aszályos időjárás kapcsán nem véletlenül kapták fel növénybiológusok, sőt a folyamatra érzékenyen reagáló kertészetek is az olajfa nevét. Pécs környékén több kertészet is elkezdett intenzíven foglalkozni a fával, ami növekvő egyed- és fajtaszámban jelent meg a kínálatban.

Az olajfa a mediterrán térségből származik, így meleg, napos környezetet igényel. Márciustól szeptemberig remekül fejlődik hazánk klímáján is, különösen, ha világos falak és teraszburkolatok által visszavert hőt is kap. Ültethetjük szabadföldbe vagy nagy cserépbe – a lényeg, hogy nyáron jól szellőző, napos helyen legyen, télen pedig védelmet kapjon a fagytól.

A kertész elmondása szerint a jelenleg rendelkezésre álló fajták mínusz 5 fokig bírják különösebb gond nélkül a telet, hidegebb időjárás esetén viszont védelmet igényelnek. Ezt dézsás növények esetén viszonylag könnyebb biztosítani, ha világos, fagymentes, de hideg helyre szállítjuk a növényt. A kiültetett egyedek esetében viszont speciális takarást igényelnek az extrém hideg téli napokon.

A vegetációs időszakban az olajfa a meleg, napos környezetet részesíti előnyben, ezért ideális választás lehet déli fekvésű teraszokra, erkélyekre. Mivel növekedése lassú, és helyigénye is viszonylag kicsi, a kisebb erkélyeken is jól elfér. Szabadtéri tartás esetén fontos, hogy szélvédett, napos helyre kerüljön, ahol a gyökerek és a korona körül is elegendő hely áll rendelkezésre. Míg a dézsás egyedek csak ritkán nőnek 2 méternél magasabbra, kevésbé terebélyesek is, a szabad földben nevelkedőknek több helyre van szükségük. Eredeti élőhelyén az olajfák akár 8-15 méter magasra is megnőnek, koronájuk is nagy helyigényű. Hosszú élettartamúak, a legidősebb példányok a világban több ezer évesek.