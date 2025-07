Ennyi új lakásvásárló jöhet a piacra – Pécsre is megérkezhet az élénkülés Otthon Start miatt

A Dunántúli Naplónak eljuttatott elemzés megállapította, hogy az eddigi várakozásokhoz képest is többen vehetik majd igénybe az első lakás megvásárlása vagy megépítése céljából az Otthon Start Program keretében elérhető kedvezményes lakáshitelt a most megjelent tervezet szerint. A feltételek ugyanis a jogosultak körére vonatkozóan még megengedőbbek lettek – hívta fel a figyelmet az Ingatlan.com.

Már élénkülést hozott a pécsi lakáspiacon az Otthon Start Program. Fotó: Székelyhidi Balázs

Mint kiemelték, a tervezet alapján újdonság, hogy a meglévő tulajdon tényét csak belterületi lakás esetében és csak 10 évig visszamenőleg kell vizsgálni, az 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkező házastársak is részt vehetnek a programban, illetve nem előírás, hogy be kell költözni az érintett lakóingatlanba. Lakásépítés esetén pedig már a folyamatban lévő építkezésekre is lehet igényelni az Otthon Start hitelt.

Az eddig nem ismert korlátozó tényező közé tartozik viszont, hogy 5 évig nem lehet eladni a lakást, illetve az igénylőnek nem lehet köztartozása, valamint büntetlen előéletű kell, hogy legyen. Nem vehetnek részt a program azok sem, akiknek vissza kellett fizetni bármilyen állami lakástámogatást az igénylést megelőző 3 évben. Az ingatlant lakáscéllal kell hasznosítani, és nem lehet a használatát harmadik félnek átengedni – sorolta az elemzés, amely arra is kitért, hogy a jogosulatlan igénylőknek a támogatott hitelt jegybanki alapkamat öt százalékkal növelt mértékű büntetőkamattal kell visszafizetnie.

Az Ingatlan.com számításai szerint az Otthon Start indulását követő 12 hónapban 60-70 ezer első lakásvásárló léphet piacra, ami új lendületet adhat a lakáspiacnak és a lakásépítéseknek is. A 100-150 milliós árplafon és négyzetméter-korlát viszont fékezheti a drágulást, így rövid távon nem lehet jelentős és kiugró lakás áremelkedésre számítani.

Már érezteti a hatását az Otthon Start

Lapunk Major Attilát, a Duna House pécsi ingatlanértékesítőjét kérdezte arról, hogy a fent jelzett 60-70 ezer első lakásvásárlóból vajon hányan lehetnek Pécsen. Az ingatlanos szakember arról beszélt, hogy biztosan élénkülés várható a programnak köszönhetően a pécsi lakáspiacon. Mint hozzátette, konkrétan már van egy elfogadott vételi ajánlata és várhatóan szeptemberben szerződnek a felek az Otthon Start program keretein belül. Több esetről is tud, amelyek szerint olyanok kezdtek el lakást keresni, akik korábban nem gondolkodtak lakásvásárlásban. Ennek oka elsősorban nem 3 százalékos hitel, hanem a szükséges, mindössze 10 százalékos önerő – jelezte.