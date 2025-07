Támogatás a panellakásokban élőknek – Baranyában is sokan örülhetnek az új lehetőségnek

A mérőóracserével kapcsolatos támogatás akár önrész nélkül is elérhető, és a becslések szerint közel 200 ezer háztartás részesülhet belőle országosan. A program különösen jó hír lehet Pécs egyes részein például Uránvárosban vagy Kertvárosban, ahol sokan élnek távfűtéses panellakásokban. Az egyedi mérőeszközök révén a spórolás lehetősége kézzelfoghatóvá válik, különösen az idősek és kisnyugdíjasok számára, akiknek minden forint számít.

Panellakásokban élők örülhetnek most

Fotó: Karnok Csaba

Közben az ingatlanpiacon is érzékelhető némi elmozdulás. Ez az Otthon Start hitelprogram beindulása után tovább változhat. Információink alapján a budapesti panelek négyzetméterára továbbra is meghaladja az egymillió forintot, a megyeszékhelyeken – így Pécsen is – ennél elérhetőbb áron lehet vásárolni. A baranyai megyeszékhelyen az eladó panellakások átlagos négyzetméterára körülbelül 800-900 ezer forint. A térség kisebb városaiban, mint Komló, Szentlőrinc vagy Szigetvár, ennél jóval alacsonyabb árakkal is találkozhatunk.

Ennyibe kerülnek most a panellakások Pécsen

Egy ingatlanközvetítő szerint az érdeklődés a panelpiacon továbbra is élénk, főként a fiatal párok, első lakásvásárlók és persze a befektetők körében. A kínálat viszont rendkívül változatos: az eladásra kínált lakások között van 30 millió forintos felújítandó garzon, de akár 50 millió forintot közelítő, teljesen felújított, nagyobb méretű lakás is.

A vásárlók ma már tudatosabbak, nemcsak az ár, hanem az energiahatékonyság és az üzemeltetési költségek is döntő szemponttá váltak. Éppen ezért a minisztérium által most elindított állami támogatás nemcsak a meglévő lakók életét könnyítheti meg, de a piacot is mozgásban tarthatja.