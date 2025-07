Rengeteg pénzt megspórolsz, ha lejárt műszakis autódat így viszed vizsgáztatni!

Sokan szembesülnek azzal, hogy mire észbe kapnak, már le is járt az autójuk műszaki érvényessége. Egy ilyen figyelmetlenségnek súlyos ára lehet: ha a rendőr igazoltat, akár 78 ezer forintos bírság is kiszabható. Szerencsére nem muszáj kockáztatni: az útvonalengedély nevű hivatalos dokumentum birtokában teljesen szabályosan lehet eljutni a vizsgaállomásra – még lejárt műszakival is.

Ha lejárt a műszaki vizsgája a kocsinak, itt a megoldás: kérjünk útvonalengedélyt!

Fotó: MW

Útvonalengedély – mit jelent ez?

Ez az engedély arra jogosít, hogy a jármű kizárólag a megadott időpontban és a legrövidebb úton közlekedjen – jellemzően az otthon és a vizsgahelyszín vagy szerviz között. A díja mindössze 3500 forint, igényelni pedig személyesen lehet bármelyik kormányablakban. Az ügyintézéshez szükség van a gépjármű forgalmi engedélyére, a kötelező biztosítás igazolására, a vizsgaidőpont visszaigazolására, az autó törzskönyvére, valamint a tulajdonos személyes okmányaira. Fontos tudni, hogy az engedély három napra szól, és a kezdőnapot az ügyfél határozhatja meg.

A rendszer jól működik a gyakorlatban is. Bischoff Zoltán, a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. vezetője szerint érdemes előre tervezni, hiszen így könnyen elkerülhető a bírság és a felesleges kiadás. Két megoldást említ:

Az egyik, ha valaki trélert hív – ez Pécs és Mecsekpölöske között 30-50 ezer forintba is kerülhet. A másik, olcsóbb lehetőség az útvonalengedély, ami csak 3500 forint, és teljesen szabályos.

– nyilatkozta a bama.hu-nak a szakértő.

Mik a lépések az intézéséhez?

Például ha valaki Pécsről szeretné a lejárt műszakis autóját elvinni Mecsekpö­lös­kére műszakiztatásra, akkor az első lépés, hogy időpontot foglal a vizsgaállomásra. Ezután személyesen felkeresi a kormányablakot, és benyújtja a szükséges dokumentumokat. Az engedély konkrét időpontra és címre szól, így meg kell adni a szerviz pontos címét is – jelen esetben a Mecsekpölöskei Autójavító telephelyét. Az útvonalat kizárólag a legrövidebb és leglogikusabb irányon lehet megtenni, a rendőrök ezt ellenőrizhetik is. Ha mindent szabályosan csináltunk, az autó nyugodtan elvezethető a vizsgáig – anélkül, hogy tartani kellene a büntetéstől.