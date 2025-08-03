1 órája
Teltház a bankokban: Pécsett bepörög az ingatlanpiac a 3%-os hiteltől?
Nagyon komoly dömping jöhet a baranyai ingatlanpiacon. A 3%-os hitel megpörgeti az eladásokat és az árakra is hatással lehet. Aki gyors, most nyerhet.
Megrohamozták a bankokat az ügyfelek: lassan megtelnek az előre foglalható időpontok, és aki most akar bejutni, annak jó eséllyel másfél-két hetet kell várnia. Igaz, a korán kelőknek és a szerencséseknek még marad egy kis esély a reggeli órákban, vagy ha valaki lemondja a foglalását. A dömping oka egyszerű: bejelentette a kormány az Otthon start programot, amely 3%-os hitellel csábítja a lakásvásárlókat. Bár a bankok a pontos feltételeket csak szeptembertől tudják részletesen ismertetni, az érdeklődés már most hatalmas. Addig is érdemes tájékozódni, összegyűjteni a szükséges papírokat, sőt akár előzetes adásvételi szerződést kötni és értékbecslést készíttetni – hiszen ez utóbbi alapfeltétele a hiteligénylésnek. Ráadásul már most felmérhető, hogy ki hitelképes és ki nem – ebben is segíthetnek a bankokban, már ha bejutunk.
Van ahol már rekordsebességgel fogynak a lakások
A pécsi ingatlanpiacon forró a helyzet: Egyetemvárosban és az Uránvárosnak a pécsi egyetemhez közeli részein a jól kiadható és megfelelően beárazott lakásokat augusztus közepén, elején úgy vitték mint a cukrot. A befektetők most vásárolnak, hogy szeptemberre készen álljanak az egyetemisták rohamára. De meddig tart ez a láz? Egyes vélemények szerint a 3%-os hitel áremelkedést is hozhat, hiszen sok új vásárló léphet a piacra, de egyben arra is figyelmeztetnek: előbb-utóbb elfogynak a vevők, és a piac akár túlkínálatba is fordulhat.
Lakást vásárolna? Pécsen szinte minden eladó ingatlan belefér az Otthon Start Programba
A 3%-os hitel pörgeti a piacot
Magyari Csaba, a pécsi MB-Bau Kft. tulajdonosa, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Építőipari Technológiai Klaszter (ÉTK) elnöke szerint komoly érdeklődés van az általuk építendő társasházra is, de az elindított tervezési folyamatokból is arra lehet következtetni, hogy az Otthon start program élénkíti a piacot.
– Tervezéssel is foglalkozunk, hetente három-négy ingatlant is megnézek, hogy hova lehet családi házat építeni, de átalakításokra is van kereslet – mondta Magyari Csaba. Szerinte, áremelést is hozhat mindez, az anyagárak is emelkedhetnek, ugyanakkor a hitel feltételének szabott 1,5 milliós négyzetméterárat Baranya vármegyében jellemzően így sem érik el, bőven lehet majd 1,3-1,4 milliós négyzetméter ár alatt is új építésű otthonokat is vásárolni. Ilyen magas áron inkább a frekventáltabb helyen lévő ingatlanok mennek majd.
Sokkal több az érdeklődő
Az Otthon start program bejelentését követően a Duna House értékesítői 39%-kal több vevő ügyfelet regisztráltak, mint egy hónappal korábban, miközben az ingatlanbemutatások száma is folyamatosan nő. „Az új érdeklődők többsége kifejezetten a program feltételeinek megfelelő ingatlanok vásárlását tervezi, azon belül pedig a panelek iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés” – közölte Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője közleményben. Arra is kitért, hogy vidéken az első lakásvásárlók aránya egy év alatt 19%-ról 27%-ra nőtt. Az Otthon start célcsoportját jelentő fiatal, első otthonukat kereső vásárlók egyre aktívabban jelennek meg, különösen a vidéki városokban.