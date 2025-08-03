Teltház a bankokban: Pécsett bepörög az ingatlanpiac a 3%-os hiteltől?

Megrohamozták a bankokat az ügyfelek: lassan megtelnek az előre foglalható időpontok, és aki most akar bejutni, annak jó eséllyel másfél-két hetet kell várnia. Igaz, a korán kelőknek és a szerencséseknek még marad egy kis esély a reggeli órákban, vagy ha valaki lemondja a foglalását. A dömping oka egyszerű: bejelentette a kormány az Otthon start programot, amely 3%-os hitellel csábítja a lakásvásárlókat. Bár a bankok a pontos feltételeket csak szeptembertől tudják részletesen ismertetni, az érdeklődés már most hatalmas. Addig is érdemes tájékozódni, összegyűjteni a szükséges papírokat, sőt akár előzetes adásvételi szerződést kötni és értékbecslést készíttetni – hiszen ez utóbbi alapfeltétele a hiteligénylésnek. Ráadásul már most felmérhető, hogy ki hitelképes és ki nem – ebben is segíthetnek a bankokban, már ha bejutunk.

A 3%-os hitel nagyon felpörgeti a baranyai ingatlanpiacot - Fotó: Béres Attila

Van ahol már rekordsebességgel fogynak a lakások

A pécsi ingatlanpiacon forró a helyzet: Egyetemvárosban és az Uránvárosnak a pécsi egyetemhez közeli részein a jól kiadható és megfelelően beárazott lakásokat augusztus közepén, elején úgy vitték mint a cukrot. A befektetők most vásárolnak, hogy szeptemberre készen álljanak az egyetemisták rohamára. De meddig tart ez a láz? Egyes vélemények szerint a 3%-os hitel áremelkedést is hozhat, hiszen sok új vásárló léphet a piacra, de egyben arra is figyelmeztetnek: előbb-utóbb elfogynak a vevők, és a piac akár túlkínálatba is fordulhat.