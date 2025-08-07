A Karasica völgyében lesz a legközelebbi ingyenes dinnyekóstoló

A XII. Karasica Gyöngye termelői piacra várják az érdeklődőket augusztus 13-n Szederkényben a Művelődési Ház udvarán (Rákóczi u. 12.), ahol ingyenes dinnyekóstolást is tartanak 16,30 és 19 óra között.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének támogatásával Horváth Béla sellyei termelő friss és mézédes magyar dinnyéjét kóstolhatják meg ingyenesen kicsik és nagyok az együtt piacozó családokból. Az esemény nyilvános mind a helyiek, mind pedig a termelői piacra más településekről látogatók számára.