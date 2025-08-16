augusztus 16., szombat

Ellenőrök jönnek

2 órája

A Komló, Orfű, Abaliget háromszögben vizsgálódnak a héten - jó lesz figyelni!

Címkék#pénztárgép#NAV#Komló#bolt#termék

Kaszás Endre
A Komló, Orfű, Abaliget háromszögben vizsgálódnak a héten - jó lesz figyelni!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: beauty-box

A NAV baranyai munkatársai augusztus 18. és 24. között hétfőn a komlói, csütörtökön az abaligeti és az orfűi boltokat és vendéglátóhelyeket, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

 

