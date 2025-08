Mindenki keresi 11 perce

Legyünk észnél! Jobb, ha minden klappol az albérlet körül

Itt az augusztus, alig egy hónap múlva indul az egyetemi tanév, boldog, boldogtalan albérletet keres Pécsen. A piacon nem csak ez hozza a habzást, hanem az is, hogy az utóbbi években megnőtt azoknak a száma, akik tartósan albérletre rendezkednek be. Néhány alapvető szabályt érdemes figyelembe venni kiadónak és bérlőnek is.

Ha észnél vagyunk, sok boldogságot hoz az albérlet. Fotó: MW

A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben albérletet, bérelhető házat, lakást. A felsőoktatási tanév kezdetével lassan elfogynak a kiadó albérletek, ezért nem árt tisztázni a hosszú távú lakáskiadás legfőbb szabályait. Ebben az időszakban sokan keresnek albérletet, a jó találathoz a papirügyek rendezése is szükséges.

Fotó: MW / Forrás: MW Akik lakóhelyüktől távol tanulnak, vagy dolgoznak, általában ingatlanbérléssel oldják meg lakhatásukat. A megelőlegezett bizalom mellett érdemes írásban is rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a „bérleti díj” megnevezést. Mint Barlai Krisztinától a NAV Baranya megyei szóvivőjétől megtudtuk, a lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, hacsak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. Az albérlet teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek (közüzemi számlák, felújítási költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves szja-bevallásban ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15 százalék. Az ingatlankiadás adózásáról bővebb információ olvasható a 10. számú Információs füzetben.