Ez a hétköznapi gyümölcs lesz a következő luxus a piacon, ennyibe kerül most a piacon

Az évtizedek óta a legalapvetőbb gyümölcsféle, az alma lehet az idei szezon következő luxusgyümölcse, mondják nem kis meglepetésre a szakemberek. Pedig ha az előjeleket nézzük, semmi okunk kételkedni a prognózisban.

Függetlenül az alma kisebb termésétől, a következő hetekben azért a választék bővülése várható a baranyai piacokon

Fotó: Löffler Péter / Forrás: MW

A hirtelen jött brutális drágulás mögött a tavaszi fagyok állnak, amelyek Baranyától Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéig tarolták le az ültetvényeket. Az a gyümölcs, amelyik egykor szinte minden háztartásban alapélelmiszer volt, idén könnyen luxuscikké válhat.

Az elsődleges okok a termelői oldalon keresendők: a 2025-ös év különösen nehéz az almatermesztők számára. A kora tavaszi fagyok már virágzás előtt elvitték a zöld bimbókat, vagyis azokat a terméskezdeményeket, amelyekből a nyári és őszi almafajták fejlődtek volna.

A következményekkel pedig szembesülhetünk a piacokon. A Pécsi Vásárcsarnokban, azon a néhány standon, ahol már kapható idei alma, 700-750 forint körül mérik az alapvető gyümölcs kilóját. Nem nehéz megállapítani, hogy ezzel a banán árával egyenértékű a hazai alma átlagos piaci ára. Ugyanakkor vannak tételek, amiért ennél lényegesen többet, akár ezer forintot is elkérnek kilónként.

A hozzáértők szerint ráadásul ősszel tovább emelkedhet a hazai termesztésű alma ára

A hazai termelők szerint nemcsak a mennyiséggel van baj, hanem a megmaradt termés minősége és mennyisége is kiszámíthatatlan. Ráadásul előrejelzéseikben azt mondják, hogy a helyzet őszre sem fog enyhülni. A FruitVeb terméktanács elnöke szerint az őszi szezonban további 50–150 forintos áremelkedés is várható, vagyis a jelenleg is magas almaárak tovább nőhetnek, azért is, mert a többi európai almatermelő országban is hasonló a helyzet.

Hogy mit tehetünk vásárlóként ebben a helyzetben? A legkézenfekvőbb megoldás, ha jó áron, jó minőségben jutunk az almához, akkor nagyobb tételt vásárolunk. A gyümölcs tárolására azonban csak az vállalkozzon, aki megfelelő körülményeket – naptól, fénytől védett, száraz, hűvös helyet – tud biztosítani. Csak így érhető el ugyanis, hogy a gyümölcs hosszabb távon is jó, élvezhető minőségben álljon rendelkezésre, és ne menjen tönkre.