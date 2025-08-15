Meglepetéseket és sok tűzesetet hozott az idei aratás Baranyában

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Baranya vármegyei szervezetének elnöke lapunknak elmondta, hogy minden őszi vetésű növény esetében igaz, hogy ott regisztrálhattak nagyobb termésmennyiséget az aratás után a baranyai gazdák, ahol volt több csapadék esett, rosszabbat pedig ott, ahol kevesebb. Az összesen csaknem 14 ezer hektáron vetett őszi árpának hektolitersúly-problémája nem volt, és minősége is rendben volt – ismertette.

Meglepetéseket és sok tűzesetet hozott az idei aratás. Fotó: Bencsik Adam

A kamarai vezető megjegyezte, hogy a várakozásokon felüliek, azaz kimondottan jók lettek Baranyában az 5167 hektáron vetett őszi káposztarepce eredményei.

Nem számítottunk ilyen jó repce-termésre

- fogalmazott Rittlinger József utalva a példátlanul száraz júniusi időjárásra, amely során az olyankor megszokott 60-80 milliméter eső helyett, csupán annak töredéke hullott a megyében.

A NAK helyi vezetője úgy folytatta: az őszi búza stabil jó mennyiséget hozott idén, ugyanakkor a beltartalmi értékek alapján elmondható, hogy a betakarított termés minősége nagyon jó lett. A Baranyában betakarított búza mennyiségének fele malmi minőségű, 30 százaléka közepes minőségű lett, 20 százaléka pedig takarmányként hasznosítható - tette hozzá.

Rittlinger József megjegyezte, hogy az aratás utáni munkálatokat a jelenleg is csapadékhiány nehezíti, ugyanis sok gazdálkodó a szárazság miatt nem akarja bolygatni a tarlót.

Rengeteg tűzeset volt az aratás alatt

A kamarai vezető kitért arra is, hogy az aratás alatt igen sok tűzeset volt a megyében: több erő- és munkagép, köztük kombájn és bálázó, továbbá akkor még lábon álló, illetve már betakarított gabona is kigyulladt. A gazdálkodók és a tűzoltók az így keletkezett tüzeket hamar lokalizálták, ennek ellenére mégis jelentős károk keletkeztek a tűzesetek során.

Rittlinger József még az aratás előtt lapunknak kifejtette, hogy a betakarítást megelőzően aratási szemlét kell tartani, amelyre a gazdálkodók a rendőrséget és tűzoltókat is meghívják. Öt, vagy annál több gép szemléjét hivatalosan is jelenteni kell a vármegyei kormányhivatal felé.