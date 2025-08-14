augusztus 14., csütörtök

Jó ötlet

1 órája

Az Ördögkatlan után egy éjszakai bemutatkozásra készülnek

Címkék#alkalom#betonfigurák#cementgyár#élmény#Modern Gyárak Éjszakája

Az Ördögkatlan fesztivál nyilvános szereplése után a Modern Gyárak Éjszakáján nyitja meg újra kaput a Duna-Dráva Cement Kft.

Kaszás Endre
Forrás: MW

Fotó: Kovács Liliána

Az Ördögkatlan fesztivál ideje alatt a Beremendi Kovácsműhelyben rendeztek be egy egyedi alkotóműhelyt, ahol a látogatók betonfigurákat festhettek, illetve egy közösségi projektben is részt vehettek, mely során üzenetet hagyhattak a DDC kívánságfáján. A jó hangulat és az állandó nyüzsgés mellett egy kis izgalom is fűszerezte az alkotás élményét, hiszen a program végén ajándékcsomagot is kisorsoltak a résztvevők között.

Akik idén nyáron nem jutottak be a gyárbejárásra, nem kell aggódniuk, novemberben újabb alkalom kínálkozik, hiszen a beremendi cementgyár idén is részt vesz a Modern Gyárak Éjszakája november 14-i országos eseménysorozatában.

 

