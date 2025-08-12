Baranya gazdasága a számok mögött – kihívások és lehetőségek

E heti adásunkban Kaszás Endre, a bama.hu újságírója Rabb Szabolccsal, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárával beszélget a vármegye gazdasági helyzetéről. Szó lesz az elmúlt tíz év változásairól, az egy főre jutó beruházások aggasztóan alacsony szintjéről, az érkező projektek hatásairól, valamint a baranyai családi vállalkozások kulcsszerepéről. Megvizsgálják, milyen források és támogatások segíthetnék a fejlődést, és milyen lehetőségeket rejthet egy lehetséges új iparterület vagy akár egy nagy nemzetközi beruházás.

Hallgasd meg videán

vagy Spotify-on