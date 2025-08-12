Bama.hu podcast
1 órája
Baranya gazdasága a számok mögött – kihívások és lehetőségek
E heti adásunkban Kaszás Endre, a bama.hu újságírója Rabb Szabolccsal, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárával beszélget a vármegye gazdasági helyzetéről. Szó lesz az elmúlt tíz év változásairól, az egy főre jutó beruházások aggasztóan alacsony szintjéről, az érkező projektek hatásairól, valamint a baranyai családi vállalkozások kulcsszerepéről. Megvizsgálják, milyen források és támogatások segíthetnék a fejlődést, és milyen lehetőségeket rejthet egy lehetséges új iparterület vagy akár egy nagy nemzetközi beruházás.
Hallgasd meg videán
vagy Spotify-on
Bama.hu podcast
- Lékai Soma kesztyűi vagyunk
- Pécsi a szívünk – A PMFC új indulója, ami a nyár slágere lett!
- Csak egy hátizsák és elszántság kell – bejárja az egész világot az orfűi férfi
- Debütált a „pécsi Szoboszlai”, rohan tovább az idény
- „Sokan elítélnek minket, pedig a munkánk a természetért van” – László Gábor a vadászéletről
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre