Bama.hu podcast

Baranya gazdasága a számok mögött – kihívások és lehetőségek

Címkék#bama podcast#projektek#Rabb Szabolcs#Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara#gazdaság#iparterület

Kaszás Endre

E heti adásunkban Kaszás Endre, a bama.hu újságírója Rabb Szabolccsal, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárával beszélget a vármegye gazdasági helyzetéről. Szó lesz az elmúlt tíz év változásairól, az egy főre jutó beruházások aggasztóan alacsony szintjéről, az érkező projektek hatásairól, valamint a baranyai családi vállalkozások kulcsszerepéről. Megvizsgálják, milyen források és támogatások segíthetnék a fejlődést, és milyen lehetőségeket rejthet egy lehetséges új iparterület vagy akár egy nagy nemzetközi beruházás. 

Bama.hu podcast

