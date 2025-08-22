augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházások

1 órája

Több százmilliárdos fejlesztések Baranyában: új utak, közintézmények, iskolák és sportlétesítmények épülnek

Címkék#beruházás#Szigetvár#reptér#Mohács#Pécs#fejlesztés#Pécsi Tudományegyetem

Óriási fejlesztések veszik kezdetüket a megyénkben. A következő évtized alatt több százmilliárd forint értékű baranyai beruházások valósulnak meg.

Bama.hu

Egy friss kormányhatározat tízéves keretprogramban sorolja fel a következő időszak fejlesztéseit. Az elkövetkező tíz évben több mint ezermilliárd forint értékben valósulnak meg az állami baranyai beruházások. A fejlesztések az energetikai korszerűsítésektől kezdve a közlekedési infrastruktúra bővítésén és iskolafelújításokon át egészen új uszodák, sportlétesítmények, kerékpárutak és egyetemi projektek megvalósításáig.

A listán több mint 50 tételt a baranyai beruházások tesznek ki.
A listán több mint 50 tételt a baranyai beruházások tesznek ki. Fotó: Kovács Liliána

Milyen baranyai beruházásokra számíthatunk?

A most közzétett 71 oldalas beruházási lista alapján Baranya vármegye nemcsak közlekedésében, hanem intézményrendszerében, oktatásában, turizmusában és energetikai infrastruktúrájában is megújul. Néhány fontos beruházási tétel a következő 10 évre:

  • Pécsi Tudományegyetem egyetemi fejlesztések (85 milliárd forint)
  • Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése (300 milliárd forint)
  • A Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítése és megvalósítása (27 milliárd forint)
  • Egykori bányaterületek gazdasági hasznosítása Komlón (2,3 milliárd forint)
  • A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez kapcsolódó fejlesztések (48,7 milliárd forint)
  • Aquapark, sportuszoda és szálloda tervezése - Pécs (55 milliárd forint)

A Belügyminisztérium több mint 800 millió forintot fordít a pécsi és szigetvári rendőrségi épületek energetikai korszerűsítésére, elindulhat a 2,5 milliárd forintos bólyi tanuszoda projekt, valamint a Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztése is tervben van.

A kormány lassan két éve új mechanizmusban dönt a beruházásokról, egészen pontosan a beruházási keretprogram az irányadó, amely ágazati beruházási tervekre épül. A forrást az egyes projektekre a kormány évente biztosítja az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatán keresztül. A törvény alapján elfogadandó első állami építési beruházási keretprogram a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra szól

- írj a Világgazdaság.

A beruházásokkal a cél nemcsak az infrastruktúra modernizálása, hanem a hazai gazdaság élénkítése és a régiók felzárkóztatása is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu