Bravó! Itthon és külföldön is tarolt a villányi Bock Pincészet

Boraink nemcsak hazai fórumokon jártak az elmúlt időszakban, de megfordultak Berlinben. Bordeaux-ban és Brüsszelben is, és szerénytelenség nélkül is mondhatom, hogy büszkék lehetünk az elért eredményeinkre - mondta megkeresésünkre Bock József, a Bock Pincészet tulajdonos vezetője.

Bock József méltán büszke a Bock Pincészet borainak idei hazai és nemzetközi sikereire

Fotó: MW / Forrás: MW

Az itthon és külföldön is elismert borász kiemelte, hogy a hazai szőlész-borász ágazat képviselőinek bizony ebben az időszakban nagy szüksége van az ilyen jellegű figyelemre.

De mik is pontosan az említett Bock-sikerek? Most bemutatjuk.

A világ minden tájáról érkező borait versenyeztető Berlin Wine Trophy-n a Bock Cuvée 2017 és a Capella 2012 is arany fokozatú elismerést kapott. A pincészet mintái nem adták lejjebb a brdeaux-i Citadelles du Vin 2025 megmérettetésen sem, ahol a Petite Malbec 2021 és a Grand True 2022 ugyancsak aranyérmes lett. A nemzetközi versenyek sorában a Concours Mondial Bruxelles 2025 eredményei a következőképpen alakultak a Bock Pincészet szemszögéből: Villányi Franc Essencia 2019 - Nagyarany, Ermitage 2022 - Arany, Petite Malbec 2021 - Arany, Alta 2021 - Arany, Bock Cuvée 2019 - Arany, és Grand True 2022 - Arany elismerés.

A Bock Pincészet mondhatni tarolt a hazai megmérettetés eken is

A hazai Vinagorán és az Országos Borversenyen a legeredményesebb családi pincészetként a Bock borok négy nagyarany és számos arany és ezüst minősítést zsebeltek be.