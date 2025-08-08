augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szép sikerek

1 órája

Bravó! Itthon és külföldön is tarolt a villányi Bock Pincészet

Címkék#Bock Pincészet#nagyarany#bor#fórum

Annyi hazai és nemzetközi elismerést gyűjtött be az elmúlt hetekben a villányi Bock Pincészet, hogy stílusosan szólva az talán még szőlőszemből is sok. A Bock Pincészet borainak elismerései egyben a Villányi Borvidék, illetőleg a magyar bortársadalom sikereit is jelentik egyben.

Kaszás Endre

Boraink nemcsak hazai fórumokon jártak az elmúlt időszakban, de megfordultak Berlinben. Bordeaux-ban és Brüsszelben is, és szerénytelenség nélkül is mondhatom, hogy büszkék lehetünk az elért eredményeinkre - mondta megkeresésünkre Bock József, a Bock Pincészet tulajdonos vezetője.

Bock József méltán büszke a Bock Pincészet borainak idei hazai és nemzetközi sikereire
Bock József méltán büszke a Bock Pincészet borainak idei hazai és nemzetközi sikereire
Fotó: MW / Forrás:  MW

Az itthon és külföldön is elismert borász kiemelte, hogy a hazai szőlész-borász ágazat képviselőinek bizony ebben az időszakban nagy szüksége van az ilyen jellegű figyelemre.

De mik is pontosan az említett Bock-sikerek? Most bemutatjuk.

A világ minden tájáról érkező borait versenyeztető Berlin Wine Trophy-n a Bock Cuvée 2017 és a Capella 2012 is arany fokozatú elismerést kapott. A pincészet mintái nem adták lejjebb a brdeaux-i Citadelles du Vin 2025 megmérettetésen sem, ahol a Petite Malbec 2021 és a Grand True 2022 ugyancsak aranyérmes lett. A nemzetközi versenyek sorában a Concours Mondial Bruxelles 2025 eredményei a következőképpen alakultak a Bock Pincészet szemszögéből:  Villányi Franc Essencia 2019 - Nagyarany, Ermitage 2022 - Arany, Petite Malbec 2021 - Arany, Alta 2021 - Arany, Bock Cuvée 2019 - Arany, és Grand True 2022 - Arany elismerés.

A Bock Pincészet mondhatni tarolt a hazai megmérettetéseken is

A hazai Vinagorán és az Országos Borversenyen a legeredményesebb családi pincészetként a Bock borok négy nagyarany és számos arany és ezüst minősítést zsebeltek be.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu